Con proyecto, trayectoria y probidad uniré a las 4T en BC: Alfredo Álvarez Cárdenas

Con el conocimiento de las necesidades de los bajacalifornianos, el recorrido del territorio y el compromiso de llevar la Cuarta Transformación a un nuevo nivel de bienestar, Alfredo Álvarez Cárdenas, aspirante a encabezar la 4-T en Baja California, señaló que su carta de presentación es su trayectoria y su probidad.

En entrevista con Excélsior, el aspirante a coordinar la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en el estado fronterizo destacó sus 40 años de servicio público y su compromiso de atender al pueblo. En el último mes ha escuchado las demandas y las propuestas de más de 20 mil personas.

El exsecretario de Gobierno de Baja California reafirmó su compromiso con la transformación, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como su tarea de respaldar la unidad del movimiento en el que participan Morena, Partido Verde y PT.

“Entonces, estamos en esta etapa de escuchar, de acercarnos con la gente, de acercar la problemática a partir de los números que tenemos y en este proceso de escuchar han salido, incluso temas que no teníamos nosotros en el radar. Y ahora viene la etapa de hacer un ejercicio de sistematizaciones y selección de propuestas.

“Y entonces, la gente, ahora cuando hablamos nosotros del Segundo Piso de la Transformación, está esperando una reforma que dé seguridad y la gran pregunta es: ¿Qué sigue para la 4T y qué sigue para involucrar a la comunidad en estos procesos?”, planteó.

Manifestó que una tarea prioritaria como defensor de la 4-T será consolidar la unidad del movimiento para seguir avanzando y enfatizó su trayectoria y reputación entre los 17 aspirantes a la nominación en la entidad.

“Me parece que debemos insistir en la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum en el sentido de apostar también por el valor de la reputación de los candidatos y su trayectoria, más allá de solamente partir del conocimiento que se tenga de los candidatos entre la población que va a participar en este proceso.

“Así, en el proceso de selección estaríamos garantizando cuidar los perfiles, mejorar la gestión administrativa y, por supuesto, la gobernabilidad en cada una de las entidades federativas”, destacó Álvarez Cárdenas.

Indicó que luego de la reunión que mantuvieron los aspirantes con la dirigente del partido, Ariadna Montiel, para evaluar el proceso interno para la coordinación de defensa de la 4-T, lo importante es trabajar para fortalecer al movimiento.

“Lo primero es un llamado a la unidad, que siempre es un valor que hay que estar considerando en procesos como estos de competencia política. El segundo componente es cuidar muchísimo las formas para no generar controversia que afecte a los contendientes”, apuntó.

Alfredo Álvarez Cárdenas dijo que con su recorrido por Baja California está consciente de que cada municipio requiere atender y mejorar distintos temas, como la seguridad, el transporte, el agua, la certeza sobre la propiedad y la tierra, y hay sectores con necesidades específicas como los habitantes del bastión agrícola del Valle de San Quintín y los migrantes.

“Principalmente también hay temas que tienen que ver con bacheo, transporte público y movilidad, agua y saneamiento, tenencia de la tierra y el tema de la inseguridad en sus distintas manifestaciones. Los temas que tienen que ver ahora con salud mental, el problema incluso de salud pública”, indicó.

Para atender y plantear estrategias y soluciones de largo plazo, Álvarez Cárdenas trabaja en un Plan Maestro para Baja California, a través de un proceso de planeación, no solo escuchando la voz de la ciudadanía, sino a expertos y técnicos.

“Está lo que tiene que ver con el desarrollo económico, con los cambios que vive la frontera, el uso de tecnologías nuevas, la industria manufacturera, el nearshoring, el mantenimiento de escuelas o con la ampliación de cobertura en la educación superior”, destacó.