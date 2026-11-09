Caen tres por transportar cachorro de león africano en vehículo

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y Municipio de Aguascalientes detuvieron a tres personas que transportaban y exhibían a bordo de un vehículo a un ejemplar juvenil de león africano (Panthera leo).

Los tripulantes no lograron acreditar la legal procedencia del animal ni presentaron el Plan de Manejo correspondiente autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Tras la intervención policial realizada el pasado 4 de noviembre, los tres sospechosos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

Autoridades confirmaron que los datos de los implicados coinciden con los registros de dos denuncias ciudadanas interpuestas desde agosto por tenencia irregular de fauna silvestre, por lo que se integrará la investigación administrativa pertinente.

El felino quedó bajo custodia de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dependencia que gestionó su traslado inmediato a un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS) registrado formalmente ante la Semarnat para garantizar sus cuidados y depósito temporal.

Frustran envío de cinco tortugas endémicas

Por Fernando Dávila

Por otra parte, en días pasados en la Ciudad de México, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró cinco ejemplares de tortuga casquito cora (Kinosternon cora) en una empresa de paquetería, donde serían enviados a Malasia, ocultos en un paquete declarado como un envío de estatuillas y objetos decorativos de plástico.

De acuerdo con la dependencia, la intervención se realizó luego de que personal de la empresa alertara sobre un paquete que presuntamente contenía ejemplares de vida silvestre sujetos a regulación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Tras recibir el aviso, inspectores de la Profepa acudieron al establecimiento para revisar el contenido del envío. Durante la inspección encontraron cinco tortugas, cada una introducida en un calcetín negro, con lo que se confirmó la presencia de ejemplares de fauna silvestre en el paquete.

La tortuga casquito cora es una especie endémica del occidente de México y se encuentra incluida en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que agrupa a las especies más amenazadas y restringe su comercio internacional, salvo las excepciones previstas en la propia convención.

Ante estos hechos, la autoridad ambiental procedió al aseguramiento precautorio de los cinco ejemplares, que fueron trasladados a las oficinas de la Profepa en la Zona Metropolitana del Valle de México.

La dependencia informó que buscará un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS) para mantener a las tortugas bajo resguardo y garantizar su atención.

La Profepa señaló que mantendrá de manera permanente las acciones de inspección, vigilancia y protección de la vida silvestre, con el objetivo de combatir el comercio y el tráfico ilegal de especies.