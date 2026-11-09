Se suman al paro nacional trabajadores del INE en Veracruz

Trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) en Veracruz se sumaron este lunes 9 de noviembre al paro nacional de labores para exigir una mejora salarial y mejores condiciones de trabajo, lo que provocó el cierre de Módulos de Atención Ciudadana en Xalapa y otros puntos de la entidad.

En Xalapa, el personal suspendió actividades en los tres módulos localizados en avenida Manuel Ávila Camacho, Centro Comercial Soriana y Monte Magno, por lo que durante la jornada quedaron suspendidos los trámites relacionados con la credencial para votar.

La Junta Local Ejecutiva del INE en Veracruz, ubicada en la calle Nuevo León, mantuvo sus actividades con normalidad.

Movilización no se limitó a la capital del estado

Las oficinas de Veracruz, Xalapa, Poza Rica y Coatzacoalcos permanecieron cerradas este lunes, mientras que en otras zonas la protesta se desarrolló de manera diferenciada, con algunos módulos en paro y otros trabajando bajo protesta.

Los trabajadores rechazaron el incremento salarial del 6 por ciento planteado para el personal operativo de nivel FA1 a partir de enero de 2027, al considerarlo insuficiente.

Entre sus principales demandas está que el ingreso mínimo sea equivalente a dos salarios mínimos.

De acuerdo con los trabajadores citados en Coatzacoalcos, actualmente perciben alrededor de 9 mil 600 pesos mensuales y buscan llevar sus ingresos a cerca de 19 mil pesos. En esa ciudad, 22 empleados de los Módulos de Atención Ciudadana suspendieron actividades como parte de la protesta.

Las demandas incluyen además la homologación de periodos vacacionales, mejoras en las jornadas laborales, renovación del equipo utilizado para atender a los ciudadanos, reconocimiento de la antigüedad y actualización de viáticos, traslados y gastos de campo.

Los inconformes también pidieron garantías de que no habrá represalias, acoso o despidos por participar en la movilización.

El paro forma parte de una protesta nacional en la que participaron trabajadores de módulos del INE en diversas entidades.