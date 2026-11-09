Detienen a jovencita por robar seis pantalones de tienda Zara

Una mujer de 20 años fue detenida por elementos de la Policía de San Pedro, en Nuevo León, luego de ser señalada por presuntamente robar seis pantalones de mezclilla de una tienda Zara, ubicada en el centro comercial Plaza Fiesta San Agustín.

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, los hechos se registraron cuando elementos policiales recibieron un reporte del C4 sobre una persona que había sido retenida por personal de seguridad de un establecimiento comercial.

El reporte movilizó a los oficiales hasta la tienda Zara, localizada sobre la avenida Diego Rivera, en la colonia Residencial San Agustín, Primer Sector, donde se encontraba la presunta responsable.

Al arribar al sitio, los policías se entrevistaron con un guardia de seguridad del negocio, quien señaló a una mujer como la persona que presuntamente había sustraído seis pantalones de mezclilla de la marca Zara sin realizar el pago correspondiente.

Según el señalamiento del personal de seguridad, la mercancía habría sido retirada del establecimiento sin pasar por el proceso de compra, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades municipales.

Ante estos hechos, los elementos policiales procedieron con la detención de Abril “N”, de 20 años de edad, por su probable participación en el delito de robo a negocio.

Posteriormente, la joven fue trasladada a las instalaciones del C2 de San Pedro, donde quedó a disposición del Ministerio Público, instancia que se encargará de realizar las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica.

La autoridad municipal no informó sobre el valor comercial de los seis pantalones ni sobre si la mercancía fue recuperada.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro señaló que mantiene operativos permanentes de prevención y vigilancia en las zonas comerciales del municipio, con el objetivo de atender reportes ciudadanos, prevenir delitos y proteger el patrimonio de comerciantes y consumidores.

Asimismo, reiteró que los elementos policiales mantienen presencia en distintos sectores para responder ante situaciones que puedan afectar la seguridad y tranquilidad de las familias sampetrinas.

Cae pareja por fingir venta de autos y asaltar a compradores

Dos personas que se decían ser vendedores de autos fueron detenidos en Monterrey, Nuevo León, tras ser denunciados por, presuntamente, engañar a varios clientes y despojarlos del dinero sin entregarles ningún vehículo.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León señaló haber ejecutado esta doble orden de aprehensión en contra de Milton “N” y Lizeth “N” este 5 de noviembre, en la colonia Cumbres Magnolia.

Las investigaciones alrededor de este caso indican que los ahora detenidos solían ofrecer automóviles a través de grupos de compraventa en redes sociales.

Cuando eran contactados por una persona interesada, los presuntos la citaban en puntos específicos para concretar las operaciones.

Cuando los interesados llegaban al sitio, Milton “N” se hacía pasar por policía ministerial y los intimidaba con un arma de fuego. Mientras tanto, Lizeth “N”, los despojaba de sus pertenencias y el dinero que llevaban para la supuesta compra.