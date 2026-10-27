Clínica veterinaria recuerda a Rocky, el perrito víctima de crueldad animal en Saltillo

La tradición popular mexicana asegura que cada 27 de octubre, las mascotas fallecidas cruzan el puente que separa la vida de la muerte para visitar a sus seres queridos en vida. La clínica veterinaria Pets Care, qué atendió a 'Rocky', el perro Gran Pirineo, víctima de crueldad animal en Saltillo, Coahuila, lo recordó en un video, y en su altar de muertos.

Rocky, el perro Gran Pirineo víctima de crueldad animal en Saltillo, Coahuila, fue recordado en un altar por el Día de Muertos FB Pets care - Hospital Veterinario en Saltillo

Sin embargo, los restos mortuorios del perro de 14 años continúan retenidos en el Servicio Médico Forense (SEMEFO). La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que no los entregarán hasta que concluya el proceso penal por crueldad animal contra Liliana, la dueña del can. Además de que los restos, de acuerdo a la ley, serían entregados al tutor de 'Rocky', por aparecer como víctima en la carpeta de investigación.

Rocky, el perro Gran Pirineo víctima de crueldad animal en Saltillo, Coahuila, fue recordado en un altar por el Día de Muertos FB Pets care - Hospital Veterinario en Saltillo

Lo anterior, invalida la petición de asociaciones protectoras de animales que han buscado por la vía legal recuperar el cuerpo del perrito para darle un entierro digno y edificar un memorial que recuerde su caso y los de más de 300 animales víctimas de crueldad animal en la entidad.

Rocky, el perro Gran Pirineo víctima de crueldad animal en Saltillo, Coahuila, fue recordado en un altar por el Día de Muertos FB Pets care - Hospital Veterinario en Saltillo

A tres meses del hecho que conmocionó a Mexico, en el ámbito judicial, la defensa de la imputada sumó una segunda audiencia suspendida, en su intento por obtener la libertad condicional.

Rocky, el perro Gran Pirineo víctima de crueldad animal en Saltillo, Coahuila, fue recordado en un altar por el Día de Muertos FB Pets care - Hospital Veterinario en Saltillo

La asesora jurídica argumenta el peligro que corre la imputada dentro del Centro de Internamiento Femenil de Saltillo, donde las internas la recibieron de manera hostil por los actos cometidos contra el animal.