Detienen a madre y padrastro por muerte de niño de dos años

Luego del hallazgo sin vida de un niño de dos años y cuatro meses, su madre y el padrastro fueron detenidos en el estado de Jalisco.

El abuelo del niño víctima acudió al Ministerio Público luego de que por semanas no tuvo información acerca del paradero de su nieto.

Al parecer, al preguntarle a Fátima “N” y José “N”, estos le argumentaron que se había intoxicado con raticida y que decidieron inhumarlo en un predio cercano a Valle de los Molinos en Zapopan.

Tras informar a esta dependencia lo sucedido, se iniciaron de inmediato las investigaciones y personal de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas acudió al lugar señalado.

Ahí se localizó enterrado el cuerpo del niño, con cerca de tres meses de evolución cadavérica.

El cuerpo fue recuperado y trasladado al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para los dictámenes correspondientes.

Los resultados de los estudios forenses dictaminaron que la causa de muerte del niño fue por traumatismo craneofacial, además de que presentaba otras lesiones en el rostro y extremidades.

No se localizaron en él sustancias tóxicas que pudieran señalar algún envenenamiento accidental.

Con el avance de las indagatorias se solicitó y obtuvo una orden de cateo desahogada en el domicilio familiar, donde fueron fijados importantes indicios.

En el domicilio, encontrado en condiciones insalubres, se localizó un martillo con el que presuntamente fue herido el niño víctima.

Por tal motivo, se solicitó y cumplimentó una orden de aprehensión contra los dos presuntos responsables.

A Fátima “N”, madre del niño, se le detuvo por parricidio, mientras que a José “N”, el padrastro, por homicidio calificado; a ambos se les investiga también por desaparición cometida por particulares.

Una vez que se les imputaron los hechos, los datos de prueba fueron suficientes para que un juzgado dictara su vinculación a proceso por los delitos señalados, por lo que mientras se avanza hacia una sentencia permanecerán en prisión preventiva oficiosa por un año.