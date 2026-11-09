Tamaulipas suma 25 mil millones de dólares en proyectos de inversión y prevé más de 70 mil empleos

Américo Villareal, gobernador de Tamaulipas, dio a conocer que el estado cuenta con más de 180 proyectos de inversión confirmados, lo que en conjunto suman más de 25 mil millones de dólares y una expectativa de generación de más de 70 mil empleos.

Además, subrayó que dichos proyectos forman parte de una estrategia de desarrollo económico que tiene como objetivo atraer capital productivo, aprovechar la posición estratégica del estado y fortalecer la actividad industrial del mismo en el comercio internacional.

“La economía de Tamaulipas, como la de México, va bien y va a ir mejor. Los principales indicadores confirman una trayectoria sólida de desarrollo. Tenemos confirmados más de 180 proyectos de inversión en todo el estado, sumando 25 mil millones de dólares de inversión y la creación de más de 70 mil empleos y hoy por hoy, Tamaulipas se ubicó en el tercer lugar nacional por el crecimiento del sector industrial”, mencionó.

Especial

YAGEO KEMET amplía operaciones en Ciudad Victoria

Octavio Olmedo, director de operaciones de YAGEO KEMET, informó que la ampliación de sus instalaciones es el resultado de varios años de planeación, trabajo, inversión y desarrollo de capacidades productivas.

A su vez, este anuncio representa un incremento en la actividad manufacturera en Ciudad Victoria, lo que abre nuevas oportunidades de trabajo en una industria que demanda personal técnico, procesos especializados y estándares de producción para distintos mercados internacionales.

“Señor gobernador, a usted y a su equipo, gracias por la apertura y el acompañamiento. YAGEO KEMET ha encontrado en Tamaulipas un lugar donde es posible trabajar, generar oportunidades y seguir creciendo con confianza”, mencionó.

La empresa YAGEO KEMET anunció el crecimiento de sus instalaciones en la capital tamaulipeca, con una proyección de 720 nuevos empleos y el fortalecimiento de sus operaciones de manufactura especializada. Especial

Crecimiento económico e infraestructura industrial

Anabell Flores Garza, secretaria de Economía de Tamaulipas, dio a conocer que, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante su primer semestre 2026 la actividad económica estatal registró un crecimiento anual de 4.7%, lo que colocó a Tamaulipas en el tercer lugar nacional en crecimiento económico.

Por su parte, el gobernador Villareal Anaya, reiteró el compromiso de su gobierno de facilitar las inversiones mediante la modernización administrativa y el fortalecimiento de las condiciones necesarias para la instalación y operación de empresas, además mencionó que la política industrial de su administración contempla proyectos de mediano y largo plazo para fortalecer la integración regional del estado en la economía internacional.

Esta acción se incorpora a la cartera de proyectos industriales anunciados en la entidad, en un contexto de crecimiento de la manufactura especializada y de nuevas oportunidades para ampliar la actividad económica y la generación de empleo formal. Especial

“Quiero reiterar nuestro compromiso de ser un gobierno facilitador, de dar garantías a todas las condiciones necesarias para instalar, operar y crecer aquí las diferentes plantas, no sólo facilitando trámites, modernizando procesos, sino brindando información abierta en donde están las oportunidades y detonando todo con un clima de certidumbre, de seguridad, de una lógica que ofrece condiciones únicas en comunicaciones, puertos y aduanas que sólo se encuentran en Tamaulipas”, comunicó.