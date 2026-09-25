Niegan prisión domiciliaria a mujer responsable de la muerte de Rocky

Tras haber cancelado una audiencia previa, la defensa de Liliana "N" promovió este viernes una nueva diligencia para intentar modificar la medida cautelar de prisión preventiva que cumple por la muerte de Rocky, el canino de la raza Gran Pirineo de 14 años.

La representación defensiva buscaba que la imputada fuera reubicada en su domicilio o se le colocara un brazalete electrónico, respaldándose en un amparo federal.

A pesar de que la acusada ingresó a la sala confiada y con una sonrisa, la jueza de control y la justicia federal fallaron en su contra y ratificaron la prisión preventiva. La autoridad judicial resolvió que existe un riesgo inminente de fuga, toda vez que la imputada borró evidencias, escondió el vehículo involucrado y se sustrajo previamente de la justicia.

Foto: Especial

Ahorita considerábamos que se iba a tratar de modificar una medida cautelar de prisión preventiva, la defensa estaba solicitando que se le ubicara en el domicilio o que se le proporcionara un brazalete. Lo cual, gracias a la resolución bien dictada por el juez federal, eso fue imposible. Entonces la persona continúa en prisión preventiva”, dijo Katy Ortega, defensora jurídica de la asociación civil Dignidad Animal.

Durante la audiencia, la juzgadora negó rotundamente cualquier medida alternativa, desde la firma periódica hasta el brazalete. La representación legal de las víctimas y activistas de Dignidad Animal, también rechazó cualquier intento de reparación económica o mediación privada.

Nosotros queremos que se siga el proceso y queremos cárcel. No queremos que se nos repare el daño como se ha mencionado. Queremos que se haga justicia porque queremos que quede un precedente de maltrato animal", añadió Juani Espada, integrante de la asociación.

Pese a la firmeza demostrada en los juzgados, al mantener a la acusada en prisión preventiva justificada, en el plano administrativo persiste un pendiente.

La Fiscalía de Coahuila continúa sin resolver la entrega formal de los restos de Rocky, los cuales permanecen retenidos en el Servicios Médico Forense (Semefo) tras el abandono del dueño registrado, a la espera de que se otorgue la custodia a los colectivos para darle sepultura.