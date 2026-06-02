Gobierno consolida becas, amplía cobertura y fortalece al magisterio nacional

● La Educación Media Superior elimina barreras de acceso y suma 300 mil nuevos espacios para jóvenes

● Este año, en seguimiento al compromiso de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, concluirá la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), una de las principales demandas del sector

A Dos Años del Triunfo del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, encabezada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el sector educativo nacional avanza con una estrategia integral que amplía el acceso a la educación, fortalece la permanencia escolar y mejora las condiciones de aprendizaje para millones de estudiantes y docentes.

Como parte de las acciones que realiza a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por Mario Delgado Carrillo, por primera vez, todas y todos los estudiantes de secundaria a nivel nacional reciben la Beca Universal Rita Cetina. Durante este año, además, cerca de 8 millones de alumnas y alumnos de primaria pública serán beneficiados con apoyos para uniformes y útiles y escolares, y alrededor de 5 millones de estudiantes de Educación Media Superior son atendidos con la Beca universal Benito Juárez.

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En Educación Superior, a través de la Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, se beneficia a 423 mil 107 alumnas y alumnos; la Beca Gertrudis Bocanegra en apoyo al transporte permitirá alcanzar a un millón de estudiantes universitarios entre 2026 y principios del próximo año, fortaleciendo la política de bienestar educativo y garantizando mayores oportunidades para las juventudes del país. Actualmente reciben esta beca 167 mil 597 jóvenes de los estados de Michoacán, Chiapas y Campeche.

A través del programa La Escuela es Nuestra (LEEN) más de 73 mil planteles de Educación Básica y por primera vez de Media Superior han recibido recursos directos durante este año, con una inversión superior a los 26 mil millones de pesos, destinados a mejorar la infraestructura y las condiciones de los centros escolares.

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Para asegurar la consolidación del Bachillerato Nacional de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) como un solo sistema público de nivel Medio Superior, 18 entidades del país eliminaron los exámenes de admisión para las preparatorias públicas, con el propósito de que las y los jóvenes puedan ingresar al plantel más cercano a su domicilio. Al cierre de 2026, las y los adolescentes del país dispondrán de 200 mil nuevos espacios en bachillerato mediante las 4 mil 484 obras de infraestructura educativa que se realizan en todo el país.

La creación de más espacios en Educación Media Superior es producto de la construcción de 47 nuevos bachilleratos, 92 ampliaciones, 39 reconversiones, 108 telebachilleratos y próximamente 53 planteles del Bachillerato Nacional Margarita Maza.

El Gobierno de México, además, creará 100 mil espacios adicionales en Educación Superior a través de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) y de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García (UBBJ), con el propósito de alcanzar la meta de 330 mil nuevos lugares para 2030.

La SEP trabaja, de manera prioritaria, en el fortalecimiento de la función docente: entre 2025 y 2026, las maestras y los maestros del país recibieron incrementos salariales de 10 y 9 por ciento, respectivamente, superiores al doble de la inflación.

Desde 2019, se basificó a cerca de 1.2 millones de trabajadores de la educación; se eliminaron restricciones para su movilidad laboral, y este año, en seguimiento al compromiso de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, concluirá la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), una de las principales demandas del sector.