Comando ingresa a casa de la periodista Roxana Guzmán y la secuestra frente a su familia

La privación de la libertad de la periodista Roxana Guzmán Rodríguez, directora del medio digital Impulso Informativo, ha generado preocupación entre organizaciones periodísticas y ciudadanos del sur de Veracruz, donde la comunicadora desarrollaba labores de cobertura informativa y denuncia social.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó la apertura de una carpeta de investigación para localizar a la periodista y esclarecer los hechos ocurridos la mañana de este martes en el municipio de Nanchital, donde, de acuerdo con el testimonio de familiares, un grupo de hombres armados irrumpió en su domicilio y se la llevó por la fuerza.

El caso vuelve a colocar en el centro del debate la situación de seguridad de periodistas y comunicadores en regiones donde la cobertura de temas sociales, ciudadanos y de interés público suele desarrollarse en contextos de alta vulnerabilidad.

¿Qué ocurrió con Roxana Guzmán?

De acuerdo con los primeros reportes, varios hombres encapuchados y armados llegaron al domicilio de la comunicadora durante la mañana del martes.

Familiares de la periodista lograron grabar parte de los hechos, en los que se observa cómo los individuos rompen cristales y fuerzan accesos para ingresar a la vivienda.

Según la versión proporcionada por sus allegados, Roxana Guzmán fue sacada por la fuerza y trasladada con rumbo desconocido.

Hasta el momento no existe información oficial que permita establecer el móvil de los hechos ni la identidad de los responsables.

Las autoridades tampoco han confirmado si se trató de un ataque relacionado con su actividad profesional, por lo que esa línea de investigación permanece abierta junto con otras hipótesis.

La privación de la libertad de la periodista Roxana Guzmán Rodríguez, directora del medio digital Impulso Informativo, ha generado preocupación. Especial

La respuesta de la Fiscalía de Veracruz

A través de un comunicado oficial, la Fiscalía General del Estado informó que la Fiscalía Regional Coatzacoalcos inició una carpeta de investigación por la presunta privación de la libertad de una víctima identificada con las iniciales R.G.R., quien se desempeña como comunicadora en Nanchital.

La dependencia señaló que desde que tuvo conocimiento de los hechos se activó el trabajo coordinado de fiscales, peritos y policías ministeriales para realizar diligencias de búsqueda y recabar evidencia que permita esclarecer lo ocurrido.

La institución aseguró que las investigaciones se desarrollan bajo los principios de legalidad, respeto a los derechos humanos y protección de datos personales, con el objetivo de localizar a la víctima y llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.

Una periodista enfocada en la denuncia ciudadana

Roxana Guzmán dirige el medio digital Impulso Informativo, plataforma desde la cual daba seguimiento a temas comunitarios, acontecimientos locales y problemáticas sociales en la zona sur de Veracruz.

En fechas recientes había anunciado una nueva etapa editorial enfocada en ampliar la cobertura de colonias, comunidades y municipios mediante transmisiones en vivo, atención ciudadana y seguimiento a denuncias vecinales.

Muy pronto estaremos recorriendo colonias, comunidades y municipios de la zona sur del estado, llevando cobertura en vivo, atención ciudadana e información inmediata”, publicó en una de sus redes sociales.

El proyecto contemplaba espacios dedicados a reportes ciudadanos, seguimiento a quejas comunitarias, cobertura en tiempo real y difusión de información de interés público.

Su propuesta buscaba acercar el periodismo local a las preocupaciones cotidianas de los habitantes de la región, particularmente en temas relacionados con servicios públicos, seguridad y necesidades comunitarias.