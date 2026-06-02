Gobierno de México anuncia innovaciones en atención a la salud

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que el gobierno de México innova y transforma la atención a la salud en el IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar con la compra de equipos más modernos, además de que este año, todos los Centros de Salud cuenten con conexión a internet para implementar el Expediente Digital.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, la Jefa del Ejecutivo presentó las acciones que forman parte del Servicio Universal de Salud.

Bueno, como ven, este año nuestro objetivo es que todos los Centros de Salud, todos, del IMSS, del ISSSTE, del IMSS Bienestar, tengan internet, estén conectados; que casi todos los hospitales están conectados, pero los Centros de Salud no, y es muy importante que tengan la conectividad para poder compartir Expediente Clínico entre una unidad y un hospital. Y también para poder estar en contacto con un médico a lo mejor de un hospital o de una unidad que tiene más médicos especialistas con un Centro de Salud más pequeño”, destacó.

En su conferencia mañanera, la primera presidenta del país, manifestó que la ventaja de centralizar el sistema de salud con el Servicio Universal de Salud es que se podrá atender de manera más integral a las y los pacientes, independientemente de su derechohabiencia.

La Jefa del Ejecutivo explicó que el sistema de salud avanza con la inauguración de 29 nuevos hospitales, alrededor de 20 Centros de Salud y Unidades de Medicina Familiar, la contratación de personal de la salud con mejores sueldos, las compras consolidadas y transparentes de medicamentos, así como la ampliación de las unidades para hemodiálisis.

La ventaja de centralizar el sistema de salud con el Servicio Universal de Salud es que se podrá atender de manera más integral a las y los pacientes. Especial IA

En su intervención, el director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, expuso que este año se invierten 13 mil millones de pesos para incorporar 32 mil equipos, entre ellos ocho aceleradores lineales, 11 equipos de resonancia magnética, 70 mastógrafos con inteligencia artificial y más de 100 mastógrafos.

Como parte de la modernización, el titular de IMSS-Bienestar informó que 8 mil 400 Centros de Salud del IMSS Bienestar contarán con internet, con una plataforma digital que integre el Expediente Clínico Digital y laboratorios.

Por su parte, el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, informó que se ponen en marcha cuatro Cuartos Azules, que se trata de salas de interpretación de mastografías con inteligencia artificial.