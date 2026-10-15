Negocian Ovidio, Joaquín, Caro Quintero y El Viceroy; quedan fuera los Treviño, Z-40 y Z-42

La administración del presidente Trump continúa negociaciones con los hermanos Ovidio y Joaquín Guzmán López, Rafael Caro Quintero y Vicente Carrillo Fuentes, y cerró el diálogo con los hermanos Miguel Ángel y Omar Treviño Morales.

El Ratón Ovidio y El Güero Joaquín Guzmán, hijos de El Chapo, ya se declararon culpables y el gobierno devalúa la importancia de su colaboración antes de proponer sentencias a la corte federal en Chicago.

Sobre el Narco de narcos o El número uno Caro Quintero, ambas partes mantienen la versión de que “avanzan sustancialmente” en negociaciones para que se declare culpable a cambio de colaboración.

Caro quintero tiene audiencia de revisión el 20 de noviembre. El 18 de diciembre la defensa deberá presentar su postura. La fiscalía le responderá el 22 de enero, y luego la defensa dará su réplica el 5 de febrero. Si no hay acuerdo, el juicio a Caro Quintero iniciará el 8 de marzo próximo en Brooklyn.

Para El Viceroy Carrillo Fuentes, la jueza Joan Azrack revisará la próxima semana si hubo avances significativos para que alcance un acuerdo, o de lo contrario irá a juicio en Nueva York.

Para esos cuatro narcotraficantes mexicanos, la cooperación a cambio de reducción de sentencias es el incentivo central.

En acuerdos con fiscalías, cada uno de ellos se comprometería a proporcionar información completa y veraz, participar en entrevistas con investigadores y, si se le pide, testificar en juicios. A cambio, la fiscalía puede pedir al juez una reducción de pena por “asistencia sustancial”.

Sin alcanzar acuerdo mediante negociaciones, cada uno de ellos podría enfrentar cadena perpetua, aunque a partir de la sentencia a Ismael El Mayo Zambada, la fiscalía ha solicitado, y en ese caso conseguido, doble cadena perpetua consecutiva.

Con el Z-40 y Z-42, los hermanos fundadores de Los Zetas, Miguel Ángel y Omar Treviño, ambos se declararon inocentes y en julio pasado la fiscalía en la capital estadunidense informó a la corte que no habrá acuerdo de culpabilidad.

La fiscalía había solicitado inicialmente para ambos Zetas la pena de muerte; sin embargo, en septiembre del año pasado optó por la condena a cadena perpetua.

Por los delitos que enfrentan, se espera que el tribunal conceda a la fiscalía por lo menos cadena perpetua para ambos hermanos.