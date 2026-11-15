Tras fortalecer la relación con Japón, canciller Velasco se suma a la agenda de Sheinbaum en China

Luego de concluir este sábado su visita de trabajo por Japón, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, se dirige este domingo a Shenzhen, China, donde acompañará a la presidenta Claudia Sheinbaum durante su participación en la 33.ª edición del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC 2026).

En las últimas dos semanas, el canciller mexicano atendió una agenda internacional que lo llevó a Estados Unidos el 30 y 31 de octubre para asistir al encuentro ministerial del G20 en Atlanta, en preparación a la cumbre de líderes que se desarrollará a mediados del próximo mes de diciembre en Miami, Florida. Además, acudió en representación de la mandataria a la 30.ª Cumbre de Iberoamérica en Madrid, España, los días 4 y 5 de noviembre.

En aquel momento, el canciller, en entrevista con Excelsior, habló de la relevancia del Foro APEC y la participación de la mandataria mexicana.

“Es un foro muy importante que incorpora las economías de la región del Pacífico, se va a realizar en China, lo cual es importante por ser otro de los países y las economías más grandes del mundo.

Así que va a ser una presencia importante de la presidenta Sheinbaum y como en otros foros habrá algunas reuniones bilaterales y una agenda muy relevante y de la reunión del G20 en Miami, yo nunca puedo anticiparme a las confirmaciones de la presidenta, lo que te puedo decir es que México seguro estará presente”, adelantó.

El secretario Velasco cerró su visita a Tokio en atención a la invitación hecha por su homólogo, Toshimitsu Motegi, ministro de Asuntos Exteriores de Japón, con quien acordó fortalecer el diálogo político, ampliar la cooperación y aprovechar oportunidades a futuro.

Además, revisaron la agenda para la realización del Diálogo Económico de Alto Nivel en 2027, la creación de una comisión de expertos que formule recomendaciones para fortalecer la relación bilateral, el incremento de la cooperación científica en materia de sargazo y la protección de los ciudadanos en terceros países.

En este marco, el canciller se reunió con Minoru Kihara, jefe de gabinete de la primera ministra Sanae Takaichi, y con Kei Takagi, ministro de Estado de Economía, Comercio e Industria, con quien encabezó la ceremonia de lanzamiento de la Cámara de Comercio de México en Japón.

La Cámara, la cual estará presidida por el mexicano Aarón Vera, tendrá como propósito establecer un punto de encuentro permanente para las empresas mexicanas que operan o buscan ingresar al mercado japonés; las empresas japonesas interesadas en México; y las instituciones públicas y privadas que promueven el comercio y la inversión bilateral”, destacó la cancillería.

En dicha visita a Japón, el canciller Velasco dialogó con directivos de empresas japonesas que tienen presencia en nuestro país, ante quienes resaltó las fortalezas que brinda el Plan México para sus proyectos y las oportunidades de incrementar la inversión en sectores como el automotriz, energético y electrónico, aprovechando la ubicación estratégica de nuestro país.