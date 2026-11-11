Suspenden audiencia de "El R2" por estado de salud, pero sigue para 20 detenidos

Desde esta tarde se realiza la audiencia inicial en los juzgados federales de Puente Grande de los detenidos el pasado domingo al interior de un restaurante ubicado en la colonia México, donde fue capturado Rafael “N”, El R2, líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Aunque se tenía previsto que la audiencia se desarrollara con los 21 detenidos, el juez determinó suspenderla para El R2, al considerar que no está en condiciones de participar, debido a que se encontraba somnoliento y difícilmente podría mantenerse consciente durante más de una hora.

En la audiencia, el imputado apareció vía remota desde el hospital, acompañado de su equipo de abogados, quienes señalaron que no estaba en condiciones de llevar a cabo la diligencia debido a su estado de salud, ya que no podría permanecer consciente durante toda la audiencia, que se espera dure varias horas. Advirtieron que, de llevarse a cabo, se vulnerarían sus derechos.

El juez solicitó la opinión de los médicos que se encontraban con él, quienes señalaron que no podría permanecer consciente por más de una hora.

"Más de una hora difícilmente, porque está con el efecto residual de medicamentos analgésicos”.

Además, indicaron que se encontraba muy somnoliento.

“Es difícil que el señor se pueda mantener más de una hora”, señalaron los médicos.

Por lo anterior, a las 18:13 horas, el juez determinó suspender la audiencia únicamente para El R2 y continuarla con los 20 detenidos restantes, cada uno acompañado de sus respectivos defensores.

A El R2 se le observó desde la cama del hospital, con el brazo derecho vendado y recibiendo oxígeno. De acuerdo con los médicos, sus signos vitales se encontraban estables y esta mañana se le realizó un aseo quirúrgico de la herida en el brazo derecho.

Mientras tanto, la audiencia continúa para el resto de los detenidos, entre ellos personal del restaurante y los músicos.

De acuerdo con sus abogados, existen diversas irregularidades en el caso.

Los defensores esperan que sus representados puedan obtener su libertad una vez concluida la audiencia.

Aunque la audiencia estaba programada para iniciar a las 15:15 horas, comenzó hasta las 17:46, debido a la logística requerida por la cantidad de detenidos y abogados, así como a la preparación de la sala.