Comisión Técnica de la UNAM no sabe aún qué pasó

La UNAM comenzará la organización de un examen de control presencial para alrededor de 58 mil aspirantes a licenciatura mientras la Comisión Técnica de Expertos encargada de investigar las anomalías del proceso de admisión en línea reconoce que aún no puede establecer con certeza qué ocurrió, quiénes fueron los responsables ni cuál fue el origen preciso de las irregularidades detectadas.

Aunque la medida fue presentada como una solución para regularizar el proceso de admisión y evitar mayores afectaciones al calendario escolar, Carlos Arámburo de la Hoz, integrante de la Comisión Técnica, reconoció que la investigación técnica continúa abierta y que varias de sus líneas de indagatoria aún no concluyen.

En entrevista para Excélsior, indicó que el grupo de 15 especialistas sigue analizando tanto el comportamiento de los aspirantes como el funcionamiento de la plataforma tecnológica utilizada para aplicar el examen.

Carlos Arámburo de la Hoz, integrante de la Comisión Técnica de la UNAM. Especial

Todavía la comisión tiene un trabajo que hacer ahí mucho más puntual para poder con asertividad decir exactamente qué fue lo que pasó”, admitió.

¿Qué ocurrió?

Al ser cuestionado sobre si las anomalías obedecieron a un fraude organizado, un hackeo, venta de respuestas o fallas técnicas, Arámburo respondió que la Comisión todavía no está en condiciones de establecerlo.

Reproducir La Comisión Técnica para la Revisión del Proceso de Ingreso a la UNAM recomendó realizar un examen de control presencial a los aspirantes que ya fueron aceptados.

La posibilidad de en este momento decir con toda certeza quién y dónde, todavía no alcanzamos ese nivel… En este momento creo que no tenemos todavía los elementos definitorios para dar una respuesta certera”.

No obstante, sostuvo que las evidencias reunidas hasta ahora muestran que las irregularidades detectadas no corresponden únicamente a casos aislados.

“Las evidencias generales y los resultados que se han visto sugieren que no fueron únicamente situaciones individuales”.

Arámburo también confirmó que la actuación de la empresa Territorium Life, responsable de la plataforma tecnológica utilizada para aplicar el examen en línea, todavía forma parte de las investigaciones de la Comisión y que ese análisis no ha concluido. Agregó que no se ha cerrado la puerta a escuchar a la empresa.

Jóvenes que presentaron su examen a la UNAM marchan sobre Insurgentes Sur rumbo a Rectoría. ALEJANDRO AGUILAR

“Está incluida dentro del análisis que se hará… Los días anteriores los dedicamos a la urgencia de dar una opción de solución para los jóvenes, pero lo otro sigue como parte del proceso y tendrá que ser concluido”.

El académico añadió que la Comisión centró sus primeros trabajos en proponer una alternativa para destrabar el proceso de admisión y permitir el inicio de las actividades académicas tanto de los aspirantes a licenciatura como de los alumnos de pase reglamentado, cuyo registro también quedó suspendido.

Durante la entrevista, Arámburo reconoció además que el primer examen de admisión completamente en línea enfrentó escenarios que no habían sido previstos durante su diseño.

“Se habían contemplado una serie de escenarios y parece ser que la realidad nos mostró otros que hay que aprender”.

Mientras la Comisión continúa con las investigaciones técnicas y la Universidad mantiene abiertas las denuncias presentadas por posibles irregularidades, la UNAM prepara ahora la logística para aplicar el examen de control presencial que definirá el destino académico de alrededor de 58 mil aspirantes a licenciatura.