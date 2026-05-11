Presenta Mara Lezama estrategia de Quintana Roo rumbo al Mundial FIFA 2026 ante diplomáticos de 21 países

La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, presentó ante representantes diplomáticos de 21 países la estrategia que implementará el Caribe Mexicano rumbo al Mundial FIFA 2026, con acciones enfocadas en promoción turística, seguridad, salud, movilidad y protección a niñas, niños y adolescentes.

Durante un encuentro realizado en el C5 de Cancún, la mandataria estatal sostuvo una reunión con el cuerpo consular acreditado en la entidad, con el objetivo de fortalecer la coordinación internacional ante la llegada de visitantes que se prevé durante la Copa del Mundo.

En la reunión estuvieron representados Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, India, Australia, Rusia, Austria, Bélgica, Argentina, Colombia, Portugal, Sudáfrica, Indonesia, Guatemala, Uruguay, Hungría, República Checa y Cuba.

Mara Lezama destacó que Quintana Roo se prepara para consolidarse como un punto estratégico de entrada y permanencia de turistas durante el Mundial, aprovechando la conectividad y vocación turística del Caribe Mexicano.

“El objetivo de esta reunión es la estrategia del Caribe Mexicano en torno a este evento para que la gente venga, disfrute esta gran contienda desde la Capital Mundial de las Vacaciones. Seremos un hub de entrada y de permanencia mientras dure el evento. Esta es una reunión como nunca antes se había tenido en esta estrategia rumbo al Mundial”, afirmó la gobernadora.

La mandataria estuvo acompañada por la presidenta municipal de Benito Juárez, Ana Paty Peralta, así como por autoridades estatales y municipales involucradas en la operación turística, de seguridad y atención durante el evento deportivo.

Como parte de la estrategia, la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, presentó las acciones que se impulsan en coordinación con UNICEF México y diversas instituciones para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes ante el incremento de visitantes que traerá la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Entre las medidas destacan la implementación de protocolos de atención en eventos masivos y capacitaciones dirigidas a personal operativo, corporaciones de seguridad y sector turístico, con el fin de reforzar la prevención, atención y salvaguarda de los derechos de la infancia y adolescencia en la entidad.

Tras la presentación, la cónsul de Canadá, Catherine Genois, reconoció el trabajo realizado por Quintana Roo y destacó que, en comparación con otras ciudades, la coordinación del estado es de primer nivel.

Por su parte, el cónsul general de Estados Unidos en Mérida, Justen A. Thomas, señaló que la embajada estadounidense lleva seis meses preparándose para la Copa Mundial, con énfasis en la seguridad de sus ciudadanos. Además, reconoció el papel relevante que jugará Cancún durante el torneo y felicitó a las autoridades por los trabajos de coordinación.

La estrategia fue presentada por el secretario de Turismo de Quintana Roo, Bernardo Cueto Riestra; el secretario de Turismo del municipio de Benito Juárez, Juan Pablo de Zulueta; el director de Promoción del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo, Jorge Luis Téllez; el secretario de Seguridad Ciudadana, Julio César Gómez Torres, y la presidenta honoraria del DIF estatal, Verónica Lezama.

Con estas acciones, Quintana Roo busca reforzar su papel como uno de los principales destinos turísticos del país y como punto clave para recibir visitantes internacionales durante el Mundial FIFA 2026