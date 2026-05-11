Dan 84 años de cárcel a dos por homicidios en un panteón, en NL

A más de 84 años de prisión fueron sentenciados dos hombres por la muerte violenta de tres personas, entre ellas, una menor de tan solo 7 años, a quienes ultimaron cuando asistían a un entierro en un panteón, en Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del estado dio a conocer el resultado de la audiencia de juicio oral penal que se prolongó durante una semana con sesiones diarias.

Los hechos ocurrieron el 11 de diciembre de 2023 en un panteón ubicado en la colonia Los Sauces segundo sector en San Pedro Garza García.

José Arturo “N”, de 28 años y José Francisco “N”, de 39 años ocasionaron la muerte de dos hombres adultos identificados como: José Manuel y Francisco Javier, así como una niña de identidad protegida con las iniciales V.K.L, de 7 años.

El día de los hechos, los acusados se encontraban en el acceso del cementerio provistos de armas de fuego que detonaron en contra de una familia que tripulaba un vehículo Chevrolet SUV tipo Equinox. En dicho ataque causaron la muerte de la menor.

Posteriormente, ingresaron al panteón donde de nueva cuenta apuntaron y dispararon ahora contra dos hombres a quienes también les ocasionaron la muerte.

Ambos fueron sentenciados a 84 años y tres meses de prisión internados en un Centro de Reinserción Social estatal, así como el pago de 80 cuotas de multa por los delitos cometidos y el pago por reparación de daño en términos de ley por concepto de indemnización por muerte y gastos funerarios.

fdm