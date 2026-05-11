Rocha Moya se mantiene en Sinaloa, asegura Sheinbaum

El exgobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha, se mantiene en Sinaloa y no se ha escapado, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum en la rueda de prensa matutina.

Mañana lo puede informar el secretario de seguridad, pero él está en Sinaloa. Él está en Sinaloa, y él mismo podrá informar, o las otras nueve personas (Acusadas de vínculos con la delincuencia organizada) dónde están, pero no hay esta cosa ‘de quién sabe dónde está, y ya se escapó’”, insistió Sheinbaum.

La titular del Ejecutivo destacó que su gobierno descarta cualquier intento del gobierno de los Estados Unidos por incursionar en México para sustraer a Rocha Moya y a los otros nueve implicados en la acusación de presunto vínculo con la delincuencia organizada.

Además, informó que el propio gobierno estadounidense reconoció que el ingreso de drogas desde México hacia los Estados Unidos ha disminuido sensiblemente.

“Sesenta y ocho por ciento de disminución, vean qué resultado es este. Esto es lo que Estados Unidos incautó en Estados Unidos. Si nosotros no estuviéramos haciendo la parte que nos toca para que no llegue droga a los Estados Unidos.

Estamos trabajando conjuntamente y hay resultados. Para qué minar esos resultados, mejor vamos a seguir trabajando en el marco de la colaboración que hemos tenido hasta ahora, respetando nuestra soberanía”, insistió.

Sheinbaum reconoció que en los laboratorios que han sido desmantelados en México a la delincuencia organizada se producen metanfetaminas y no hay registro de que en ellos se produzca fentanilo.

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fdm