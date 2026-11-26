2026 es un año de cambio para los sistemas de gestión en todo el mundo. En abril se publicó la nueva versión de ISO 14001, la norma de gestión ambiental, y el 16 de septiembre se dio a conocer ISO 9001:2026, que sustituye a la edición de 2015. Es la primera actualización de la norma de calidad más utilizada del mundo en más de una década; las organizaciones certificadas tienen tres años para hacer la transición. En paralelo, la norma de seguridad y salud en el trabajo, ISO 45001, también está en revisión, con publicación prevista hacia 2027.

Las nuevas versiones ponen más atención en la forma de operar de las empresas. ISO 9001 refuerza las responsabilidades de la alta dirección, la cultura de calidad y el comportamiento ético, y ahora integra el cambio climático en el análisis del contexto de cada organización. ISO 14001 suma la disponibilidad de recursos naturales y la biodiversidad como nuevos temas a considerar; extiende su alcance a proveedores, prestadores de servicios y logística, lo que fortalece el compromiso de la industria pues la calidad y el cuidado ambiental de sus proveedores también cuentan.

En México, contar con estos sistemas distingue a una empresa: el país registra 9,236 certificados ISO 9001, según The ISO Survey, frente a más de 5 millones de establecimientos económicos contabilizados por el INEGI.

Química Apollo, 100% mexicana con trayectoria en el mercado nacional desde 1983, cuenta con un sistema de gestión certificado bajo estándares internacionales. Su Sistema de Gestión Integral reúne tres normas: ISO 9001 para la calidad, ISO 14001 para la gestión ambiental e ISO 45001 para la seguridad y salud en el trabajo. En enero de 2026 renovó la certificación de su Sistema de Gestión Integral, vigente hasta febrero de 2029, por lo que cursa el periodo de transición a las nuevas versiones con su sistema en plena vigencia.

Un sistema presente en cada etapa

La calidad comienza en sus oficinas corporativas, planta y laboratorio de investigación y desarrollo en Toluca, Estado de México, donde la empresa formula y fabrica sus productos con controles que van de la materia prima a la entrega. El mismo criterio acompaña a sus más de 400 colaboradores en campo, en los estados donde tiene presencia, dentro de las instalaciones de sus clientes.

Para la industria, trabajar con un proveedor certificado da certeza en un momento en que las nuevas normas miran con más detalle la cadena de suministro. Esa coherencia sostiene la promesa con la que Química Apollo se presenta en el mercado: soluciones integrales que se aplican a lo largo de la cadena de valor.