"Me hago responsable": El inédito mensaje de arrepentimiento de 'El Mayo' Zambada ante Corte en EU

Ismael El Mayo Zambada, quien fuera uno de los capos más escurridizos e influyentes de México, rompió su histórico silencio. Durante la audiencia en la corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, en donde escuchó su sentencia, el exlíder del cártel de Sinaloa sorprendió al leer una carta de su puño y letra donde se dijo arrepentido de su carrera criminal y lanzó un fuerte llamado a frenar la violencia en México.

Sin esposas, con evidentes problemas de salud y previo a escuchar la sentencia de cadena perpetua dictada por el juez Brian Cogan, Zambada dedicó sus palabras a las víctimas, a su familia y a las nuevas generaciones.

¿Qué dijo El Mayo Zambada? Su carta de arrepentimiento

En un mensaje que contrastó con el hermetismo que mantuvo durante décadas, el capo de Sinaloa admitió que, aunque creció creyendo que la violencia era normal, hoy reconoce que no hay justificación para el daño causado por el narcotráfico. Durante su intervención en la corte, expresó:

"Me permito ante ustedes, de alguna manera, hacer ver que he causado daño, me hago responsable. No me sometí a juicio porque no niego la verdad de lo que pasó, sé que lo que hice está mal y no hay justificación de lo que hice, acepto la sentencia por parte de Estados Unidos y no quiero compasión, también quiero decir que lo siento".

Zambada subrayó que la guerra del narcotráfico es un camino sin futuro y aprovechó el estrado para enviar un mensaje directo a la juventud:

"La violencia debe acabar en México y en otros lugares".

"Se pierden demasiadas vidas, se destruyen familias, nadie gana en este tipo de guerras".

"A las próximas generaciones les digo que elijan un camino distinto a la violencia".

Culpable, pero "sin delatar a nadie"

A pesar de declararse culpable de narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado —evitando así ir a juicio tras haber sido entregado a autoridades de Estados Unidos por Joaquín Guzmán López, El Güero—, la defensa de Zambada fue enfática en aclarar que su cliente no es un testigo protegido.

Frank Pérez, abogado defensor del capo, aseguró que el arrepentimiento y la declaración de culpabilidad de El Mayo no son producto de una negociación para rebajar su condena.

"Mi cliente no está cooperando con los fiscales, no está acusando a ningún funcionario. No ha hecho tratos, él acepta simple y llanamente su responsabilidad", sentenció el abogado.

Salud deteriorada y el peso de la ley

El mensaje de El Mayo se dio en el contexto de su sentencia definitiva: cadena perpetua y la confiscación de 15 mil millones de dólares. Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención fue su estado físico.

A diferencia de sus primeras apariciones en Estados Unidos, Zambada lució mermado. Mostró dificultad para caminar, así como problemas auditivos y de comprensión para seguir al intérprete. Ante esta situación, el juez Cogan recomendó al Buró de Prisiones Federales de Estados Unidos evaluar sus padecimientos para determinar si debe cumplir su condena de por vida en un centro médico federal, tal como solicitó su defensa, al argumentar que le ahorró a las autoridades millones de dólares al evitar ir a juicio.