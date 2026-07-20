Sismo de magnitud 7.4 en Chiapas deja 400 viviendas dañadas y afectaciones en 17 municipios

Hasta este lunes, la Secretaría de Protección Civil de Chiapas dio a conocer que en 17 municipios hay casi 400 viviendas dañadas a causa del sismo de magnitud 7.4 registrado el viernes 17 de julio.

Indicó que de casi 400 viviendas, hay 22 inhabitables y una colapsada, 3 hospitales afectados, así como una unidad médica dañada. En la jurisdicción sanitaria número VIII, hubo dos casas de salud y 2 unidades del IMSS-BIENESTAR con daños.

Se vieron afectados 17 municipios en la entidad con daños en infraestructura: Cacahoatán, Suchiate, Tapachula, Chiapa de Corzo, Tecpatán, Villaflores, Montecristo de Guerrero, Huixtla, Bella Vista, Chicomuselo, Frontera Comalapa, Capitán Luis Ángel Vidal, Acala, Frontera Hidalgo, Jitotol, Ostuacán y Motozintla.

Asimismo, en materia educativa, hay 25 escuelas afectadas y 25 inmuebles públicos más dañados.

El saldo preliminar en materia de vivienda indica que cerca de 400 inmuebles habitacionales resultaron con daños. Especial

El Gobierno del Estado, a través de sus distintas dependencias, continúa trabajando en la atención de las zonas afectadas y en la evaluación física de los inmuebles para garantizar la seguridad de todas y todos.