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Sismo de magnitud 7.4 en Chiapas deja 400 viviendas dañadas y afectaciones en 17 municipios

A cuatro días del temblor, las autoridades estatales mantienen brigadas de evaluación e inspección física para garantizar la seguridad de la población

Por: Gaspar Romero

El movimiento telúrico también impactó la infraestructura de servicios básicos y públicos en la entidad.
El movimiento telúrico también impactó la infraestructura de servicios básicos y públicos en la entidad.Especial

Hasta este lunes, la Secretaría de Protección Civil de Chiapas dio a conocer que en 17 municipios hay casi 400 viviendas dañadas a causa del sismo de magnitud 7.4 registrado el viernes 17 de julio.

Indicó que de casi 400 viviendas, hay 22 inhabitables y una colapsada, 3 hospitales afectados, así como una unidad médica dañada. En la jurisdicción sanitaria número VIII, hubo dos casas de salud y 2 unidades del IMSS-BIENESTAR con daños.

Se vieron afectados 17 municipios en la entidad con daños en infraestructura: Cacahoatán, Suchiate, Tapachula, Chiapa de Corzo, Tecpatán, Villaflores, Montecristo de Guerrero, Huixtla, Bella Vista, Chicomuselo, Frontera Comalapa, Capitán Luis Ángel Vidal, Acala, Frontera Hidalgo, Jitotol, Ostuacán y Motozintla.

Asimismo, en materia educativa, hay 25 escuelas afectadas y 25 inmuebles públicos más dañados.

El saldo preliminar en materia de vivienda indica que cerca de 400 inmuebles habitacionales resultaron con daños.
El saldo preliminar en materia de vivienda indica que cerca de 400 inmuebles habitacionales resultaron con daños.Especial

El Gobierno del Estado, a través de sus distintas dependencias, continúa trabajando en la atención de las zonas afectadas y en la evaluación física de los inmuebles para garantizar la seguridad de todas y todos.

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