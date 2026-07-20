Claman justicia en Tamaulipas por la muerte de Dafne; proponen regular academias militarizadas

La exigencia social tras la muerte de la menor Dafne cobró fuerza en el sur de Tamaulipas.

Un contingente de ciudadanos marchó pacíficamente a lo largo de la Avenida de la Industria, en el municipio de Altamira, para solidarizarse con la familia de la víctima y exigir que las investigaciones de las autoridades ministeriales se conduzcan con celeridad y transparencia.

La movilización, integrada por personas con pancartas y globos blancos, avanzó hasta las inmediaciones del Puente del Barquito, donde los participantes reiteraron la necesidad de fincar responsabilidades penales contra quienes resulten implicados.

Durante la manifestación, Gerónimo Pérez, representante del Colectivo Registro Civil David Ruiz García de Tampico, recriminó la inacción institucional ante los casos de hostigamiento y violencia que sufren los estudiantes en diversos planteles escolares de la región:

Ciudadanos marcharon pacíficamente a lo largo de la Avenida de la Industria, en el municipio de Altamira. Martín Juárez

"Es un grito desesperado porque esto pasa en las escuelas, en las primarias, en las secundarias. Nuestros hijos son agredidos, son violentados, son acosados, son hostigados, y el Estado no hace nada. Al Estado no le importa hacer nada, no tiene interés", aseveró el activista.

Impulsan la Ley Dafne contra la violencia en academias

En el marco de la jornada de protesta, se transmitió un mensaje telefónico de la madre de la menor, Alejandra Quintos Martínez, quien agradeció el respaldo ciudadano y confirmó que este martes acudiría a la Fiscalía General de Justicia del Estado para dar seguimiento directo al expediente legal.

Quintos Martínez dio a conocer que promueve el proyecto normativo denominado Ley Dafne, con el objetivo de fijar marcos de protección obligatorios para menores que ingresan a centros con disciplina rígida o militarizada.

"La presente iniciativa tiene como finalidad garantizar la seguridad, la integridad física, psicológica y la vida de las niñas, niños y adolescentes que participan en escuelas militarizadas, campamentos o academias de formación o cualquier institución que utilice disciplina de tipo militar", expuso la madre de la menor.

La jornada concluyó con el compromiso de colectivos y familiares de mantener las movilizaciones pacíficas en distintos puntos del estado hasta obtener garantías de justicia y el esclarecimiento integral del caso.