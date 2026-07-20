Ciudadanos y ex funcionarios de Baja California marchan por Ruffo Appel

Con pancartas y escritos para la autoridad, ciudadanos y ex funcionarios de Baja California se concentraron al exterior de las instalaciones de la Fiscalía General de la República en Tijuana, para denunciar lo que califican como una detención arbitraria contra el ex gobernador Ernesto Ruffo Appel.

Venimos un grupo de Ensenada a manifestarnos en protesta, exigiendo la liberación inmediata de lo que consideramos un preso político, Ernesto Ruffo Appel"

Entre los asistentes, se encontraba el ex gobernador de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán respaldó la trayectoria de Ruffo Appel y alertó sobre la falta de acceso a sus medicamentos básicos.

Reproducir .

Me preocupa la integridad, la seguridad y la salud, su hija me platico que batallo para hacerle llegar los medicamentos, todavía hasta el día de ayer no lo habían podido ver"

Ante las irregularidades denunciadas en el procedimiento legal, ciudadanos tijuanenses comenzaron con la recolección de escritos formales para presentarlos ante las instancias correspondientes.