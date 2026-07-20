Ismael ‘El Mayo’ Zambada es condenado en EU a cadena perpetua

El líder Cártel de Sinaloa, Ismael "El Mayo" Zambada, fue condenado este lunes a cadena perpetua por un tribunal federal de Estados Unidos, luego de declararse culpable de diversos delitos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado, poniendo fin a uno de los procesos judiciales más relevantes contra un capo mexicano en territorio estadounidense.

Acepto mi castigo, no estoy aquí para pedir compasión", dijo el líder de Cártel de Sinaloa, quien deberá de pagar 15 mil millones de dólares.

La sentencia representa uno de los fallos más significativos emitidos por la justicia estadounidense desde la condena impuesta en 2019 a Joaquín "El Chapo" Guzmán, antiguo socio de Zambada dentro de la organización criminal.

La resolución fue emitida por el juez federal Brian Cogan, durante una audiencia celebrada en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, con sede en Brooklyn.

De acuerdo con el proceso judicial, Ismael "El Mayo" Zambada, de 76 años, fue condenado a prisión de por vida tras el acuerdo alcanzado con la fiscalía estadounidense en 2025, mediante el cual aceptó su responsabilidad en múltiples delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas.

“Jando” fue identificado como el piloto que presuntamente trasladó en junio de 2024 a Ismael “El Mayo” Zambada. FBI

Aceptó declararse culpable para evitar la pena de muerte

Como parte del acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Zambada se declaró culpable en agosto de 2025 de diversos cargos, entre ellos conspiración para cometer extorsión y participación en una organización criminal continuada.

El convenio judicial se concretó después de que las autoridades estadounidenses notificaran que no solicitarían la pena de muerte, lo que permitió concluir el proceso mediante una declaración de culpabilidad. No obstante, los delitos imputados contemplaban como sanción obligatoria la cadena perpetua, pena finalmente impuesta por el tribunal.

Durante el proceso, la fiscalía sostuvo que Zambada admitió haber participado durante décadas en el tráfico de millones de kilogramos de cocaína hacia Estados Unidos como uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa, considerado por las autoridades estadounidenses una de las organizaciones criminales más poderosas del continente.

Con esta sentencia, el capo mexicano se suma a la lista de altos dirigentes del narcotráfico condenados de por vida por tribunales estadounidenses.

Detenido junto con Joaquín Guzmán López

La captura de "El Mayo" Zambada ocurrió en julio de 2024, cuando fue detenido junto con Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, después de que la aeronave en la que viajaban aterrizó en una pista ubicada en Nuevo México.

Tras su arresto, ambos fueron puestos a disposición de la justicia federal estadounidense para enfrentar cargos relacionados con el tráfico internacional de drogas y delincuencia organizada.

La condena contra Ismael "El Mayo" Zambada representa un nuevo capítulo en la estrategia de Estados Unidos para procesar judicialmente a los principales dirigentes del Cártel de Sinaloa, organización que durante décadas ha sido señalada por las autoridades de ese país como una de las principales responsables del tráfico de cocaína, metanfetamina, heroína y fentanilo hacia territorio estadounidense.

El caso también da continuidad a los procesos abiertos contra otros integrantes de la organización, entre ellos Joaquín Guzmán López, quien posteriormente también se declaró culpable de cargos relacionados con el tráfico de drogas y permanece sujeto al proceso correspondiente ante la justicia de Estados Unidos.