Cuerpo hallado en motel Nueva Castilla habría sido mutilado; estaba en la cochera

El cuerpo de un hombre en avanzado estado de descomposición fue localizado al interior de una habitación del Motel Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo, Nuevo León, luego de que un grupo de creadores de contenido dedicados a la exploración urbana ingresara al inmueble sin autorización.

El hallazgo ocurrió durante la madrugada de este lunes, cuando los exploradores recorrían distintas áreas del motel abandonado y llegaron hasta la habitación marcada con el número 156. Al ingresar, descubrieron el cuerpo sin vida de una persona en la parte de la cochera y dieron aviso a las autoridades.

De acuerdo con información de la Agencia Estatal de Investigaciones, el reporte fue recibido a la 1:08 horas, movilizando a corporaciones policiacas hasta el Motel Nueva Castilla, ubicado sobre la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, en la colonia Nueva Castilla, en Escobedo.

Personal ministerial confirmó que el cadáver se encontraba en avanzado estado de descomposición y que la causa de muerte permanecerá bajo reserva hasta que se practique la autopsia correspondiente.

Fuentes consultadas por ABC Noticias señalaron de manera extraoficial que el cuerpo fue encontrado presuntamente mutilado, sin ropa y con aparentes huellas de arrastre, aunque estos datos deberán ser confirmados por los peritajes que realiza la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Fue localizado de madrugada por creadores de contenido

Por Fernando Dávila

El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado durante la madrugada de este lunes al interior del Motel Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo, Nuevo León, lo que provocó una intensa movilización de corporaciones policiacas y personal de la Fiscalía General de Justicia del estado.

De acuerdo con los primeros reportes, el hallazgo ocurrió alrededor de la 1:00 de la madrugada, en una de las habitaciones del inmueble ubicado sobre el kilómetro 15 de la carretera a Laredo, el cual permanece fuera de operaciones desde hace varios años.

Las primeras investigaciones indican que un grupo de creadores de contenido ingresó de manera ilegal al motel para realizar grabaciones destinadas a redes sociales. Durante el recorrido, uno de ellos observó presuntas huellas de arrastre que lo condujeron hasta una habitación, donde encontró el cadáver.

Tras el descubrimiento, los jóvenes dieron aviso a las autoridades. Elementos de la Policía de Proximidad de Escobedo acudieron como primeros respondientes y notificaron a la Fiscalía estatal, que desplegó personal de la Agencia Estatal de Investigaciones y de Servicios Periciales para iniciar las diligencias correspondientes.

De manera preliminar, los creadores de contenido permanecen bajo investigación por parte de la Brigada de Homicidios para esclarecer cómo ingresaron al inmueble y las circunstancias en las que ocurrió el hallazgo.