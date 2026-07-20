Ocaso de ‘El Mayo’ Zambada, el narco con pánico al encierro acaba en prisión de EU

La sentencia de cadena perpetua dictada este lunes contra Ismael "El Mayo" Zambada no sólo marca el final judicial del narcotraficante que durante casi cinco décadas logró mantenerse fuera del alcance de las autoridades. También simboliza el cierre de una etapa para el Cártel de Sinaloa, cuyos dos fundadores históricos enfrentarán el resto de sus vidas tras las rejas en Estados Unidos.

A diferencia de Joaquín "El Chapo" Guzmán, cuya carrera criminal estuvo marcada por espectaculares fugas y constantes capturas, "El Mayo" construyó su leyenda desde las sombras. Nunca fue detenido durante décadas y evitó aparecer en los reflectores, hasta que en 2024 terminó esposado en territorio estadounidense. Dos años después, la justicia federal selló definitivamente su destino.

Pocas figuras del narcotráfico mexicano hablaron con tanta franqueza sobre el miedo como Ismael Zambada García.

En una entrevista concedida al periodista Julio Scherer García y publicada en 2010 en el semanario Proceso, el entonces jefe del Cártel de Sinaloa reconoció que vivía permanentemente bajo la amenaza de la captura o la muerte.

Aquella conversación dejó una frase que con el paso de los años adquiriría un significado distinto: aseguraba que si algún día lo detenían o lo mataban, "nada cambia" dentro de la organización criminal.

Sin embargo, la realidad terminó siendo diferente.

Este lunes, durante la audiencia celebrada en un tribunal federal de Brooklyn, el capo de 76 años dejó atrás la imagen del hombre inalcanzable para pronunciar unas palabras que reflejaron el desenlace de su historia.

Acepto mi castigo, no estoy aquí para pedir compasión", expresó antes de escuchar la sentencia de cadena perpetua dictada por el juez Brian Cogan.

Paradójicamente, quien durante décadas evitó cualquier posibilidad de pisar una cárcel ahora pasará el resto de su vida en un penal de máxima seguridad en Estados Unidos, un destino que diversas versiones periodísticas señalan era precisamente el escenario que más temía.

Vista de las portadas de periódicos que muestran la noticia de la captura de Ismael "El Mayo" Zambada. AFP

Del campo al mayor imperio del narcotráfico

Mucho antes de convertirse en uno de los hombres más buscados por la DEA, Ismael Zambada era un agricultor en la sierra sinaloense.

Su incursión en el narcotráfico comenzó durante la década de los años setenta dentro del Cártel de Guadalajara, organización considerada la matriz de los grandes cárteles mexicanos.

Con el paso de los años estableció vínculos con el Cártel de Juárez, donde ascendió hasta convertirse en uno de los hombres cercanos a Amado Carrillo Fuentes, conocido como "El Señor de los Cielos".

Las investigaciones estadounidenses sostienen que fue en ese periodo cuando consolidó relaciones con productores de cocaína en Colombia, conexiones que posteriormente serían determinantes para convertir al Cártel de Sinaloa en una de las organizaciones criminales con mayor capacidad de tráfico internacional.

Mientras Joaquín Guzmán Loera construía una imagen pública marcada por fugas, persecuciones y enfrentamientos, "El Mayo" prefería operar lejos de los reflectores.

Esa estrategia le permitió mantenerse libre durante décadas.

Estados Unidos ofreció hasta 15 millones de dólares por información que permitiera su captura, pero nunca logró detenerlo mediante un operativo tradicional.

Su caída llegó de manera inesperada en julio de 2024, cuando fue trasladado a territorio estadounidense junto con Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de "El Chapo", en un episodio que modificó por completo el equilibrio interno del cártel.

Un agente de la policía estatal de Sinaloa trabaja durante el desmantelamiento de uno de los tres laboratorios clandestinos de producción de drogas sintéticas —principalmente metanfetamina— en El Dorado, estado de Sinaloa. AFP

Traiciones dentro de su propia familia

La caída de "El Mayo" comenzó mucho antes de su captura. Su hijo Vicente Zambada Niebla, conocido como "El Vicentillo", fue detenido en México en 2009, extraditado a Estados Unidos y posteriormente decidió colaborar con la justicia estadounidense.

Su testimonio fue pieza importante durante el juicio que llevó a cadena perpetua a Joaquín "El Chapo" Guzmán en 2019.

A cambio de beneficios judiciales, "El Vicentillo" ingresó al programa de protección de testigos de Estados Unidos, donde actualmente vive bajo una identidad distinta.

Diversas investigaciones sostienen que aquella colaboración abrió una fractura irreversible entre las principales facciones del Cártel de Sinaloa.

Tras la captura de "El Chapo", el liderazgo criminal quedó repartido entre "El Mayo" y los hijos del antiguo jefe del cártel, conocidos como Los Chapitos.

InSight Crime ha señalado que esa alianza permitió consolidar al Cártel de Sinaloa como una de las organizaciones criminales más poderosas del continente.

Pero la relación terminó deteriorándose.

Las acusaciones mutuas de traición derivaron en una confrontación interna que, de acuerdo con distintos reportes de seguridad, ha dejado alrededor de 2 mil personas muertas en Sinaloa durante los últimos dos años.

La disputa transformó una de las organizaciones criminales más sólidas de América Latina en un grupo dividido por intereses familiares y disputas por el control territorial.

Terrance Cole, administrador de la DEA, habla tras la sentencia del narcotraficante mexicano Ismael "El Mayo" Zambada. AFP

Un líder implacable

Los documentos judiciales estadounidenses retratan una imagen muy distinta a la del hombre discreto que evitaba aparecer en fotografías.

Los fiscales lo describen como un líder inteligente y extremadamente cruel, presuntamente responsable de ordenar "asesinatos sistemáticos" contra policías, militares y miembros de organizaciones rivales.

Entre los señalamientos incluidos en el expediente figura la acusación de haber ordenado el homicidio de uno de sus propios sobrinos, cuyo cuerpo fue localizado dentro de un vehículo.

Aunque varias de estas imputaciones forman parte de las investigaciones presentadas por la fiscalía estadounidense, fueron incorporadas como parte del historial criminal atribuido al líder sinaloense durante el proceso judicial.

Con la sentencia contra Ismael "El Mayo" Zambada, los dos personajes que dieron forma al Cártel de Sinaloa enfrentarán el resto de sus vidas en prisiones estadounidenses.

Joaquín "El Chapo" Guzmán cumple una condena de cadena perpetua desde 2019 en una prisión federal de máxima seguridad, mientras que "El Mayo" espera ser asignado a un penal donde permanecerá bajo custodia permanente.

Para las autoridades estadounidenses, la resolución representa uno de los golpes judiciales más importantes contra el narcotráfico mexicano en los últimos años. “El Mayo” Zambada enfrentará a su pero miedo en EU: estar encerrado.