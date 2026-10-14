Pugnan por mayores recursos en 2027 para la protección de mares y costas

El Observatorio de Crisis Climática y Presupuesto Público y Causa Natura advirtieron que México destina a la protección de sus mares y costas la mitad de los recursos que necesita.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Engenera, Fundar, Greenpeace México y Oceana, destacaron que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), 2027, se contempla una bolsa insuficiente para organismos públicos fundamentales para la pesca, lo que pone en riesgo el cumplimiento de los compromisos internacionales de México, así como la soberanía y seguridad alimentaria de millones de personas en el país.

"La Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), y el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentable (IMIPAS), tienen asignaciones en conjunto de sólo dos mil 960 millones de pesos para el próximo año, y han sufrido recortes presupuestales en los últimos años. Ambas instituciones son relevantes para administrar el aprovechamiento y conservación de los recursos pesqueros y acuícolas, esenciales para la mitigación y la adaptación al cambio climático", manifestaron.

Además, la Economía Oceánica Sostenible, que abarca actividades como la pesca y la acuacultura, enfrentó una brecha financiera de ocho mil millones de pesos en el presupuesto de este año, de acuerdo con el Análisis Técnico Presupuestario del Compromiso Costero.

Las organizaciones de la sociedad civil recordaron que la Conapesca tiene como responsabilidad vigilar las actividades pesqueras en más de 11 mil kilómetros de litoral, regular la pesca, impulsar la sustentabilidad pesquera y combatir la pesca ilegal, pero en el presupuesto para 2027 se le quiere otorgar menos de la mitad de lo que recibió en 2018, "cuando comenzaron los recortes a la institución".

"La baja presupuestal no permite implementar las acciones necesarias para atender los problemas actuales de un sector prioritario que pone alimento en la mesa de las familias mexicanas", alertaron.

El Observatorio de Crisis Climática y Presupuesto Público, subrayó que el IMIPAS genera la información científica que da sustento a las políticas pesqueras, para identificar el estado y la disponibilidad de las especies de importancia pesquera, cuántas personas pueden hacerlo y bajo qué reglas.

"El PPEF 2027 plantea que esta institución reciba 477 millones de pesos, 52 por ciento menos que en 2018, por lo que el aumento de tres por ciento propuesto para el siguiente año no compensa las pérdidas de casi una década.

La falta de recursos limita la generación de investigación científica indispensable para entender las presiones de las pesquerías y tomar decisiones adecuadas para su manejo en un contexto de cambio climático", indicó.

En este sentido, insistió en que fortalecer a la Conapesca y al IMIPAS es indispensable para que México llegue al Objetivo de Desarrollo Sostenible 14, que incluye pesquerías sanas y sostenibles al tiempo de cumplir con garantías constitucionales como el derecho humano a la alimentación y el derecho humano a un medio ambiente sano.

"Sin vigilancia, ciencia y manejo pesquero con recursos suficientes y progresivos, las medidas de recuperación no se traducen en océanos más sanos.