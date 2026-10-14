Detienen a dos mujeres acusadas de golpear y robar a un hombre en Monterrey

Dos presuntas asaltantes fueron detenidas tras golpear a un hombre al que despojaron de 580 pesos en efectivo, en el centro de Monterrey, Nuevo León.

Las mujeres fueron observadas por las cámaras del C4 cuando cometían el robo, lo que alertó a policías municipales.

Los hechos se registraron a las 04:20 horas de este miércoles, en el cruce de Cuauhtémoc y Pino Suárez.

Especial

Las mujeres fueron identificadas como Marlen “N”, de 40 años, y Johana “N”, de 29 años.

A través del sistema de monitoreo de las cámaras de seguridad del C4, se detectó a las presuntas responsables en el momento de la agresión a la víctima en la vía pública.

Tras cometer el robo, ambas se retiraron del sitio, pero fueron interceptadas por los uniformados.

Especial

La víctima, de 55 años, mencionó que estaba esperando el camión en dicho cruce cuando llegaron las mujeres y comenzaron a agredirlo físicamente, al tiempo que le exigían sus pertenencias.

A las sospechosas les encontraron 580 pesos en efectivo, propiedad del afectado.

Las mujeres fueron trasladadas a las instalaciones de la Policía de Monterrey, donde quedaron a disposición del Ministerio Público.