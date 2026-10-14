Por recomendación de CNDH, Conagua impulsa programa de saneamiento en Presa Madín

La Comisión Nacional del Agua (Conagua), sostuvo una reunión de trabajo con autoridades de los municipios de Atizapán de Zaragoza, Jilotzingo y Naucalpan, en el Estado de México, con el fin de atender la Recomendación 135/2023 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), y fortalecer la protección ambiental y avanzar en el saneamiento de la Presa Madín.

La resolución de la CNDH sobre la queja presentada por ciudadanos con fecha del 31 de agosto de 2023, se refiere a violaciones a los derechos humanos a un medio ambiente sano y al saneamiento del agua, por la contaminación de la Presa Madín, ante las descargas de aguas residuales municipales no controladas, la operación del relleno sanitario de Santiago Tepatlaxco en Naucalpan de Juárez y la inadecuada gestión de los recursos sólidos urbanos y de manejo especial, en agravio de quienes habitan en los alrededores de la presa.

En un comunicado de prensa, la Conagua destacó que entre los principales acuerdos del reciente encuentro destaca el impulso de un programa integral de saneamiento, así como la coordinación de acciones y jornadas de limpieza para reducir la contaminación, proteger el entorno natural y promover la participación ciudadana en el cuidado de los recursos hídricos.

"Estas acciones buscan contribuir a la conservación y recuperación de la Presa Madín, así como a su aprovechamiento sustentable en beneficio de las comunidades de la región y de las futuras generaciones", indicó.

En el encuentro participaron el subdirector general Jurídico de la Conagua, Oscar Jovanny Zavala Gamboa; el presidente municipal de Atizapán de Zaragoza, Pedro David Rodríguez Villegas; el presidente municipal de Jilotzingo, Raziel Eugenio Chavarría Chavarría, y el director del Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS), de Naucalpan, Gregorio Ramos Ramírez.

Los funcionarios dialogaron sobre la importancia de fortalecer la coordinación interinstitucional para atender los retos ambientales en la Presa Madín.

"Con esta coordinación, la Conagua y los gobiernos municipales refrendan su compromiso de sumar esfuerzos para proteger los recursos naturales y avanzar en la atención de los desafíos ambientales e hídricos de la región", agregó.