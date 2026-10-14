Apoyo de Álvarez Máynez a Grecia Quiroz no es acto anticipado de campaña: TEPJF

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de desechar una queja de Morena contra el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, por publicaciones en redes sociales y un promocional de televisión en apoyo a Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán.

La denuncia señalaba presuntos actos anticipados de precampaña y campaña relacionados con el respaldo al 'Movimiento del Sombrero', iniciado por Carlos Manzo, exalcalde de Uruapan asesinado.

La Sala Superior confirmó el acuerdo del INE al considerar que, en un análisis preliminar, no se encontraron indicios suficientes de un posicionamiento electoral anticipado.

La autoridad electoral determinó que los mensajes expresaban una opinión sobre el 'Movimiento del Sombrero' y solidaridad con Manzo, sin llamar a votar por una opción política.

Sin embargo, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón sostuvo que el mensaje de Movimiento Ciudadano vinculaba expresamente sus expresiones con la próxima contienda electoral.

Entre las frases señaladas por Morena destacó: “La vieja política ha intentado acorralar al Movimiento del Sombrero. No quieren que compitan en las próximas elecciones”.

El magistrado consideró que correspondía a la Sala Superior determinar si el contenido constituía una infracción electoral, después de admitir la queja y realizar las investigaciones pertinentes.