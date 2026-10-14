Dariana, estudiante de secundaria, fue citada con engaños y asesinada en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que Dariana, una estudiante de secundaria de 15 años, falleció a causa de asfixia por estrangulamiento, luego de ser agredida en un inmueble abandonado del municipio de Teziutlán.

De acuerdo a ABC Noticias, la menor sufrió traumatismos en el rostro y el cráneo.

Por estos hechos, un adolescente fue detenido como probable responsable.

Dariana fue vista por última vez la tarde del lunes 5 de octubre cuando salió de la Escuela Secundaria Federal Antonio Audirac, donde estudiaba.

Horas después, durante la madrugada del martes 6 de octubre, su cuerpo fue localizado en una propiedad abandonada del barrio de Xoloco.

Originaria de San Juan Xiutetelco, Dariana salió de su domicilio vestida con el uniforme deportivo de su escuela.

Al perder comunicación con ella, sus familiares comenzaron a difundir información sobre su desaparición a través de redes sociales, con el apoyo de amigos, vecinos y autoridades.

Durante las labores de búsqueda, familiares, conocidos y elementos de seguridad inspeccionaron los alrededores del plantel educativo, así como las rutas que la adolescente solía recorrer para regresar a casa.

La movilización terminó durante la madrugada, cuando se notificó el hallazgo de la menor sin vida.

Fue citada con engaños

De acuerdo con las primeras investigaciones de la Fiscalía, Dariana habría sido citada con engaños por un adolescente identificado como A. M. G., quien presuntamente la condujo hasta el inmueble abandonado.

Según las indagatorias, una vez en el lugar, el menor la habría sometido y sujetado de las muñecas por detrás de la espalda con un cable.

La Fiscalía de Puebla indicó que el adolescente presuntamente golpeó a la víctima con los puños y un bloque, provocándole distintas lesiones.

Además, habría empleado una corbata escolar para estrangularla y utilizado unas tijeras para ocasionarle heridas en el pecho.

Personal del Servicio Médico Forense se encargó del levantamiento del cuerpo y de su traslado al anfiteatro para practicar los estudios correspondientes.

Entre los datos difundidos sobre el caso también se mencionaron heridas producidas por un arma blanca y la posibilidad de que la joven hubiera recibido varias puñaladas antes de morir.

El 7 de octubre, las autoridades ejecutaron una orden de aprehensión contra A. M. G. por su probable participación en el delito de feminicidio.

Debido a que el señalado es menor de edad, la autoridad judicial determinó imponerle la medida cautelar de internamiento preventivo.