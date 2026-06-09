Puebla se consolida como sede deportiva internacional con partido amistoso entre Perú y España*

En un ambiente de fiesta, orden y sana convivencia, Puebla vivió el encuentro amistoso entre las selecciones de Perú y España, realizado en el Estadio Cuauhtémoc, donde la afición se desbordó para disfrutar de una jornada deportiva de talla internacional.

El Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta Mier, destacó que este tipo de eventos permiten proyectar a Puebla a nivel nacional e internacional, además de fortalecer su vocación como sede deportiva, cultural y turística.

Excélsior

Desde horas previas al partido, las inmediaciones del Estadio Cuauhtémoc se convirtieron en una verbena popular, con música en vivo, baile, antojitos mexicanos, tacos y aguas frescas, en un ambiente familiar que reunió a poblanos, visitantes nacionales y turistas de distintas nacionalidades.

Las y los asistentes resaltaron el ambiente de convivencia entre ambas aficiones, así como el orden y el despliegue de seguridad en los accesos al estadio.

Excélsior

Julie, aficionada de origen peruano, expresó su alegría por formar parte de este encuentro y reconoció la respuesta del público poblano ante eventos deportivos de alto nivel.

Por su parte, Miguel Soto, aficionado proveniente de Toluca, destacó el ambiente tranquilo en torno al estadio y consideró positivo que se impulsen políticas públicas para activar recintos deportivos en distintas localidades.

Excélsior

De acuerdo con el gobierno estatal, la realización de encuentros como México-Ghana y Perú-España coloca a Puebla en el foco nacional y mundial como sede de selecciones mundialistas, además de generar derrama económica en beneficio de empresarios y prestadores de servicios de diversos sectores productivos.

La administración estatal señaló que estos eventos también contribuyen a promover las riquezas turísticas, gastronómicas, naturales y culturales de la entidad, con el objetivo de generar bienestar y riqueza comunitaria en beneficio de todas y todos.