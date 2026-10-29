PT perfila coalición parcial con Morena y PVEM para elecciones de 2027

El Partido del Trabajo comienza a perfilar una coalición parcial con Morena y el Partido Verde rumbo a las elecciones de 2027, mientras pierde fuerza la posibilidad de una alianza total, informó el coordinador petista en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval.

“Se vislumbra la posibilidad de que vayamos en coalición parcial, empieza a alejarse la posibilidad de que vaya en una coalición total, pero todavía está en el debate, en la discusión”, explicó.

En entrevista, el petista adelantó que continúan las negociaciones para definir en qué entidades competirán en alianza y dónde podrían presentar candidaturas propias.

Precisó que ya se han presentado propuestas para Aguascalientes, Colima, Querétaro y Baja California Sur, además de Michoacán, donde está prevista una nueva medición a finales de noviembre entre las dos propuestas que buscan encabezar la candidatura de la coalición oficialista. Entre ellas se encuentra la de Raúl Morón, quien perdió la consulta interna de Morena frente a Carlos Torres Piña y amenazó con dejar el movimiento e ir con el PT.

“El que salga encabezará la coalición de la 4T en Michoacán”, precisó Reginaldo Sandoval al detallar los avances alcanzados durante la reunión del Consejo Técnico Nacional del PT, realizada la noche del miércoles.

Lamenta deceso de Cárdenas

En la misma entrevista, posterior a la comparecencia del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, en San Lázaro, Sandoval lamentó el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, a quien reconoció como una figura fundamental en la apertura democrática del país.

“Fue por el que yo di mi primer voto en la historia y él es un referente. Sin él no estuviéramos donde estábamos en el avance democrático; rompió el sistema, como estaba de cerrado la burbuja”, expresó.

Sandoval destacó la trayectoria y congruencia política de Cárdenas, y sostuvo que su legado trasciende las diferencias partidistas e ideológicas.