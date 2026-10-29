Comienza en Hidalgo la construcción del Polo de Desarrollo Económico; Marcelo Ebrad

Marcelo Ebrad, secretario de Economía, en representación de la presidenta Claudia Shenibaum Pardo, en compañía de Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo, dieron el banderazo para comenzar con la construcción del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar de Zapotlán.

La construcción tiene contemplado un polígono de 922 hectáreas, lo que lo convierte en el más grande de los 15 polos contemplados en el Plan México en 14 entidades de la República.

El proyecto consta de cinco fases para su construcción, además de incluir una infraestructura industrial, energía renovable y servicios de bienestar social, como guardería, biblioteca pública y espacios deportivos.

Se busca generar más de 5 mil empleos en una primera fase. Especial

Asimismo, Marcelo Ebrad subrayó que, con este proyecto, el Gobierno de México busca crear más oportunidades de desarrollo en el país, generar más empleos y promover una distribución más equilibrada de las oportunidades en México.

Para finalizar, recalcó el trabajo del gobernador Julio Menchaca y destacó el talento profesional de Hidalgo en la formación de ingenieros e ingenieras.

Además, reiteró el compromiso de el Gobierno de México y las autoridades estatales para mejorar las condiciones de vida de las próximas generaciones.