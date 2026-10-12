PT exige a Morena repetir encuestas en 4 estados; alerta de giro a la centroderecha

El Partido del Trabajo exigió a Morena “repetir sus encuestas internas” y realizar mediciones definitivas, mediante encuestas científicas e independientes, para definir las candidaturas de la coalición en Michoacán, Colima, Zacatecas y Nuevo León, al advertir que el partido mayoritario está desplazando a la Cuarta Transformación hacia la centroderecha y alejándose de los principios de izquierda.

Pese a que Morena ya definió a los 17 perfiles que se convertirán en eventuales candidatos a igual número de gubernaturas el próximo año; de las cuales, cuatro fueron entregadas al Partido Verde, el coordinador de la bancada petista en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval Flores, sostuvo que la definición de las candidaturas debe ser resultado de un acuerdo entre las fuerzas políticas aliadas y no de decisiones unilaterales de Morena.

“Lo que estamos pidiendo es que instalemos un debate de evaluación, de proceso, no de suceso, no de coyuntura. Seguimos siendo 4T o no, porque sentimos que, como está hasta ahora, se está moviendo al centro derecha y no queremos nosotros para allá. El PT quiere centro izquierda, izquierda de a de veras”, afirmó, el coordinador del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval.

Recordó que el Partido del Trabajo impulsa al senador Raúl Morón, en Michoacán; a Joel Padilla en Colima y en el caso de Zacatecas, a Giovana Bañuelos. Y aseguró que en Nuevo León, su partido va con Jesús Elizondo.

El viernes, Reginaldo Sandoval adelantó en sus redes sociales que el “coordinador estatal y de afiliación” y eventual candidato a la gubernatura de Michoacán por su partido sería Raúl Morón.

Al respecto, este lunes el senador Morón pidió a Morena, revisar el proceso estatal de encuestas en Michoacán, y dejó en claro que tomará una decisión definitiva antes de que inicie en noviembre.

“Nosotros esperamos que haya reflexión (…) por eso también decimos con toda precisión, que se requiere que instalemos un debate de evaluación, de proceso, no de suceso, no de coyuntura”, señaló en ese sentido Reginaldo Sandoval.

Coalición con Morena se sostiene "con alfileres"

El coordinador petista reconoció que la coalición Morena-Partido Verde-PT se sostiene con alfileres, con riesgo de ruptura rumbo al 2030, y advirtió que la falta de acuerdos podría abrir distintos escenarios electorales, desde postulaciones conjuntas hasta candidaturas en solitario en algunas entidades o en los 17 estados que estarán en disputa.

Para ello, reiteró que quien tiene la última palabra es la dirigencia nacional de Morena.

“Que se mantenga (la coalición), no depende de nosotros (…) hay tres escenarios, lo he dicho primero, “que vayamos solos en 2027; que vayamos solo en algunas (gubernaturas), o que vayamos como aliados en todo”.

Respalda movilizaciones de trabajadores del IMSS

Asimismo, Sandoval Flores respaldó las recientes movilizaciones de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, que reclaman mejores condiciones laborales, incrementos salariales y mayores recursos para medicamentos e insumos médicos.

El petista consideró que las inconformidades deben atenderse directamente, sin limitar el diálogo a las dirigencias sindicales, y cuestionó la permanencia de prácticas corporativas que, dijo, han debilitado la organización y la representación de los trabajadores.

“Nosotros apoyamos a toda la movilización sindical. Sí, estamos a favor de ellos. Estamos con los trabajadores, sin ninguna duda”, aseguró.

A su juicio, la transformación política del país no ha permeado suficientemente en el sindicalismo, por lo que llamó al Gobierno federal y a las autoridades del Seguro Social a escuchar las demandas de médicos y trabajadores.

“Lo que hay que hacer es sensibilidad política, diálogo político”, sostuvo.