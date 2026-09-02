Amenaza de tiroteo en Conalep de Nuevo León provoca alerta 

Una presunta amenaza de tiroteo en un Conalep (Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica) del municipio de Guadalupe movilizó este miércoles a elementos de la policía en Nuevo León.

Los hechos fueron reportados a temprana hora en el Conalep “Raúl Rangel Frías” que se ubica sobre las avenidas Pablo Livas y Serafín Peña en el mencionado ayuntamiento.

La Secretaría de Seguridad Pública confirmó la presencia de unidades policiacas en los alrededores de la institución educativa para descartar cualquier situación de riesgo.

Por su parte, personal docente de la institución realizó un Operativo Mochila entre los alumnos de la institución educativa.

Las amenazas de tiroteo en escuelas de Nuevo León se han convertido en un fenómeno recurrente debido a presuntos retos virales.

Por lo regular los jóvenes escriben las amenazas en las áreas de sanitarios de los planteles educativos o las publican a través de grupos de WhatsApp o en redes sociales.

En este caso se publicó la amenaza en redes sociales en donde advertía de una balacera en el mencionado Conalep.