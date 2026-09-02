Celebran a la UIF con billete de lotería

Por el 22 aniversario de la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se develó el billete conmemorativo del Sorteo Superior número 2897 de la Lotería Nacional.

Como es sabido, desde su creación en 2004, la UIF se ha consolidado como una institución estratégica para la protección de la integridad del sistema financiero nacional y el fortalecimiento de las capacidades del Estado para prevenir y combatir las estructuras financieras vinculadas a actividades ilícitas.

Así la definió la directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón, al decir que “se trata de una institución que ha sabido evolucionar, construir capacidades y consolidar un equipo altamente especializado al servicio de nuestro país”, señaló.

Destacó su capacidad técnica y analítica, la coordinación con autoridades nacionales e internacionales, el uso de herramientas tecnológicas especializadas y la generación de información estratégica para apoyar la seguridad y el desarrollo del país.

Por su parte, Eddu Vera, jefe de la Oficina del Secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), aseguró que la UIF es un organismo que defiende a la ciudadanía.

“Cada operación detectada por la UIF, cada mecanismo de prevención implementado y cada red de recursos de procedencia ilícita identificada, representa una acción concreta en defensa de la legalidad de los recursos que circulan en el sistema financiero”, explicó.

Su trabajo ayuda a proteger la economía formal y a salvaguardar los recursos que impulsan el desarrollo nacional.

Omar Reyes Colmenares, titular de la UIF, subrayó que la colaboración institucional es fundamental para alcanzar el éxito.

La Lotería Nacional y la UIF son instituciones que ya comparten una historia de cooperación, apenas en febrero de este año firmamos un convenio de colaboración para implementar acciones en materia de prevención y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita mediante acciones de capacitación e intercambio de buenas prácticas”, dijo.

El sorteo se realizará el viernes 4 de septiembre con un premio mayor de 17 millones de pesos y una bolsa total repartible de 51 millones de pesos, emitiendo dos millones 400 mil cachitos.

El premio por serie es de 8.5 millones de pesos; el costo del cachito es de 40 pesos, y de la serie, 800 pesos.