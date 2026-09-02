Semar desmantela narcolaboratorio de metanfetamina en Sinaloa

Elementos de infantería de la Armada de México (Semar) desmantelaron un laboratorio clandestino utilizado para la producción de metanfetamina, el cual fue localizado e inhabilitado en las inmediaciones del poblado Los Cedritos, Sinaloa, durante un operativo conjunto encabezado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar).

En las acciones participaron también personal de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como parte de los recorridos que mantienen las autoridades federales para detectar centros de elaboración de drogas sintéticas y zonas destinadas al cultivo de enervantes.

Durante el despliegue, los efectivos ubicaron una instalación de aproximadamente 300 metros de largo por 50 metros de ancho, lo que representa una superficie cercana a los 15 mil metros cuadrados.

Al inspeccionar el sitio fueron encontrados alrededor de 750 kilogramos de una sustancia con características similares a la metanfetamina, tanto producto terminado como material que se encontraba en proceso de elaboración.

Las autoridades aseguraron además 15 bidones que almacenaban aproximadamente 750 litros de precursores y sustancias químicas esenciales para la fabricación de drogas sintéticas.

En otra zona del complejo fueron localizados 50 costales que contenían más de mil 200 kilogramos de diferentes sustancias, cuyo contenido quedó bajo resguardo de las autoridades para las diligencias correspondientes.

La dimensión del laboratorio quedó reflejada también en el equipo encontrado en el lugar. Personal federal aseguró un reactor de destilación con capacidad para 500 litros, seis centrifugadoras, ocho quemadores, 23 tinas, 63 tambos, 11 ollas de peltre y cinco tanques de gas de 30 kilogramos.

También fueron contabilizados 69 bidones, 12 palas, 11 pinzas de presión, una barreta y un pico, herramientas que presuntamente eran utilizadas durante las distintas etapas del procesamiento de las sustancias químicas.

Tras concluir las diligencias ministeriales, el laboratorio y los materiales encontrados quedaron registrados dentro de la carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía General de la República (FGR).

Posteriormente, y bajo los protocolos establecidos, personal participante en el operativo procedió a la destrucción e inhabilitación del complejo clandestino en presencia de la autoridad ministerial competente.