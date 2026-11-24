En el marco de la recta final de los preparativos del Maratón Internacional de Puebla 2026, el cual se realizará el próximo 29 de noviembre y que contará con cuatro distancias y una convocatoria para corredores nacionales y extranjeros, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, encabezó la presentación de la playera y medalla oficial “Por Amor a Puebla”.

El Maratón Internacional de Puebla 2026 se realizará el domingo 29 de noviembre. Como parte de la atención a las y los corredores, se instalarán puntos de animación con música, botargas y un espacio especial en la zona de Atlixcáyotl y bulevar Las Torres, donde se brindará acompañamiento durante el recorrido.

La competencia está diseñada para todas las personas, desde quienes comienzan a correr hasta atletas de alto rendimiento, mediante cuatro distancias: 5, 10, 21 y 42.195 kilómetros. Especial

El gobernador también destacó que esta competencia fortalece la proyección de la entidad como epicentro del deporte, además, dicha estrategia busca que se reconozca la actividad física como una herramienta de desarrollo del talento deportivo, integración social y bienestar.

Durante la presentación de la playera, Alejandra Rodríguez Machorro, encargada de despacho de la Secretaría de Deporte y Juventud, subrayó que los eventos deportivos se impulsan para generar un alcance estatal, nacional e internacional que fortalezca la salud, la cohesión social y el orgullo de pertenencia.

Asimismo, Roberto Ruiz Esparza, asesor deportivo de la dependencia, presentó la playera oficial, cuyo diseño presenta los volcanes que rodean a Puebla y un sol que simboliza la llegada a la meta.

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Ruiz Esparza indicó que las medallas están elaboradas en dos tamaños, seis centímetros para las distancias de 5 y 10 kilómetros, y ocho centímetros para medio maratón y maratón.

Finalmente, Ruiz Esparza, recalcó el respaldo del gobernador Alejandro Armenta Mier, por impulsar la creación de la Secretaría de Deporte y Juventud y la Universidad del Deporte.