Propone Morena postergar reforma judicial

La bancada de Morena de la Cámara de Diputados presentó este martes una iniciativa constitucional para evitar que las elecciones judiciales programadas para el próximo año se realicen junto con las legislativas y sean pospuestas para 2028.

La propuesta también busca mejorar el método de selección de aspirantes a jueces, magistrados y ministros; recupera el peso que la carrera judicial tenía antes de 2024; y otorga al INE la atribución, actualmente en manos del Senado, de convocar y organizar el proceso electivo.

La reforma incluye 10 artículos de la Constitución para modificar la estructura y funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como el procedimiento para definir las presidencias en el Tribunal Electoral, en el Tribunal de Disciplina y en el Órgano de Administración Judicial.

FIRMANTES

Firmada por el vicecoordinador Alfonso Ramírez Cuéllar, los diputados Olga Sánchez Cordero, Mariana Benítez Tiburcio y Alfredo Vázquez y los senadores Javier Corral y Susana Harp, la iniciativa también establece la certificación obligatoria de competencias judiciales, y restricciones que permitan despolitizar el proceso.

También prevé actualizar el sistema de vacantes y suplencias y armonizar este esquema federal con todas las entidades federativas.

La iniciativa modificaría los artículos 76, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 116 y 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de elección de personas a cargos del Poder Judicial.

En la justificación de motivos los legisladores exponen que la puesta en marcha del nuevo modelo de definición de los juzgadores en 2025 “evidenció áreas de oportunidad”.

DESAFÍOS

Al respecto, reconocen que existen desafíos en los procesos de evaluación y selección de aspirantes, así como en los tiempos de organización electoral.

“Los Comités de Evaluación de los tres Poderes de la Unión recibieron un volumen extraordinario de solicitudes (18,447 en el caso del Poder Ejecutivo; 11,646 en el Legislativo; y 3,814 en el Judicial) lo que tensionó los mecanismos de revisión y valoración”, plantean los morenistas.

Destacan que Coahuila y Zacatecas incorporaron en sus constituciones locales requisitos adicionales como la acreditación de certificaciones de competencias técnicas para aspirantes a cargos judiciales, “lo cual representa un precedente relevante para fortalecer la calidad técnica de la función jurisdiccional”.

ELECCIÓN JUDICIAL EN 2028

Al desglosar los problemas que la reforma busca superar, los diputados y senadores de Morena explican que “la eventual concurrencia de elecciones judiciales con procesos electorales de naturaleza política genera riesgos institucionales”.

Advierten que ese empalme genera “una menor deliberación pública sobre perfiles técnicos; saturación informativa para el electorado; incremento del voto desinformado; politización de candidaturas judiciales; y presión operativa y financiera sobre la autoridad electoral”.

Los morenistas reconocen que “la elección de personas juzgadoras exige un entorno que privilegie la evaluación de méritos técnicos y preserve la percepción de imparcialidad del Poder Judicial”.

Detallan que “la simultaneidad con contiendas partidistas puede desdibujar esa frontera, afectando la legitimidad del modelo”.

Atendiendo ese diagnóstico, los parlamentarios del partido en el gobierno consideran que es importante que la elección de personas juzgadoras “posea un proceso electoral propio”.

Consecuentemente afirman que, “tomando en cuenta lo ya expuesto respecto a las postulaciones y a la revisi6n de idoneidad de los perfiles, la presente iniciativa propone recorrer la próxima elecci6n judicial a junio de 2028”.