“No pasarán”, advierte a CNTE; autoridades adelantan cerco de seguridad

Autoridades Federales y locales advirtieron a los maestros disidentes y otros colectivos que pretenden manifestarse el jueves, durante la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que “no pasarán” y adelantaron que activarán el cinturón de seguridad de la llamada última milla a partir de mañana miércoles, y ya no el jueves, día de la inauguración, como estaba previsto.

Tanto el subsecretario de DDHH, de la Secretaría de Gobernación, del Gobierno Federal, Arturo Medina, como César Cravioto, secretario de Gobierno capitalino, señalaron que la negociación con la CNTE se mantiene, con la intención “de que retornen a sus lugares de origen”.

Sin embargo, afirmaron que “se les ha advertido que no se permitirá” que las movilizaciones lleguen a la llamada última milla, en las inmediaciones del Coloso, para que la fiesta de la Copa se realice en seguridad y en paz.

Para ello, coincidieron que se mantiene abierta la vía del diálogo.

A todos les hemos explicado lo mismo; que habrá a partir de mañana un cerco de la última milla; no solo para resguardar el inmueble (estadio), sino para cuidar la seguridad de todas y de todos”, dijo Cravioto Romero, sin precisar el número de oficiales que serán desplegados en torno al Coloso de Santa Úrsula a partir de este miércoles.

En días previos, se dio a conocer que el operativo de seguridad para el Mundial en la CDMX desplegará más de 56 mil elementos de seguridad y fuerzas federales coordinadas. El plan blindará sedes clave e incluirá operativos por tierra y aire, la estrategia de "Última Milla" en el Estadio Azteca y filtros de revisión.

En conferencia de prensa, acompañado además del jefe de la Policía Capitalina, Pablo Vázquez, César Cravioto precisó que a todos los colectivos se les ha advertido que se respetará el derecho a la libre manifestación.

Sin embargo “demandan que las movilizaciones se realicen de manera pacífica, “que no se genere ningún acto de violencia y lo segundo; se tiene que respetar el derecho de las personas que quieren ingresar al estadio, que tienen un boleto y que quieren disfrutar del partido”.

Dijo que esta advertencia se le hizo este martes a los integrantes de la CNTE que pretendían llegar al Estadio Ciudad de México y que fueron frenados con varios retenes policiacos, en hasta un kilómetro a la redonda, con la participación de 800 elementos de la Policía capitalina, que tenían la orden de resguardar el recinto y evitar que los manifestantes bloquearan las vías de acceso.

Integrantes de la CNTE en calles de la alcaldía Tlalpan Foto: Cuartoscuro

César Cravioto enfatizó que personalmente se presentó ante los líderes de la CNTE, en Tlalpan, y que les explicó la razón de por qué no podía continuar su manifestación.

Les dijimos que no era un capricho del Gobierno de la ciudad. Les explicamos lo que todos ya sabemos que en menos de 48 horas se estará inaugurando el Mundial de Futbol a unos metros de ahí y que pues teníamos que resguardar el inmueble, y que estábamos dispuestos al diálogo”, detalló.

Esa será la tónica para este miércoles 10 de junio –que coincide con el llamado halconazo-para que las movilizaciones se realicen de forma segura, agregó.

Volvemos a hacer un llamado para que en las movilizaciones de mañana, que además se junta con el aniversario del 10 de junio y de pasado mañana, que es la inauguración del Mundial, que estas manifestaciones se van a respetar, pero que pedimos no haya violencia y que se respete el derecho de quien quiere disfrutar del Mundial”.

Afirmó que la orden es “no caer en provocaciones”.

Lo ha dicho la jefa de Gobierno, lo ha dicho la presidenta (Claudia Sheinbaum), no vamos a caer en provocaciones y habrá siempre decisiones prudentes por parte del gobierno de la ciudad.

Integrantes de la CNTE en calles de la alcaldía Tlalpan Foto: Cuartoscuro

Garantizan ingreso al coloso y al Fifa Fanfest del Zócalo

Asimismo, César Cravioto señaló que se analizan medidas para garantizar un acceso seguro al estadio. Sin embargo “de que van a entrar, van a entrar”, dijo.

Respecto al acceso, bueno, hay todo un operativo, vamos a tomar decisiones en el momento, pero hay distintos escenarios y quiero dejar absolutamente claro, para que no haya dudas, el acceso a los aficionados al estadio el próximo jueves está garantizado”, aseveró.

Pidió a quienes tienen pensado acudir a la inauguración de la justa mundialista, a las 11:00 horas, seguida del encuentro inaugural México-Sudáfrica, que lleguen temprano “y hasta aprovechan para desayunar” en la zona, dijo.

Traten de llegar lo más temprano posible, eso ayuda, que desayunen ya en las inmediaciones del estadio a las 7, 8 de la mañana, que ya estén ahí para que después el acceso sea muy sencillo (…) si alguien quiere llegar al cuarto para la hora, bueno, pues tal vez tenga más complicaciones”.

Tanto Cravioto como Arturo Medina, de la Segob, coincidieron en que también están dadas las condiciones para que los capitalinos y visitantes, puedan acceder al Centro Histórico, para disfrutar el FIFA FanFest instalado en el Zócalo, o en establecimientos aledaños, a pesar del plantón del magisterio disidente que abarca varias calles primer cuadro, desde el 1 de junio.

Para ello, “se abrieron varias entradas ya en torno al plantón y vamos a ver que se pueda abrir un acceso más”.

Por otra parte, Pablo Vázquez, afirmó que “con los comerciantes se ha establecido un diálogo muy fluido” para atender sus demandas.

Afirmó que se tienen cubiertos todos los posibles escenarios de “lluvia, manifestaciones y movilidad”.

Está garantizado el evento, por supuesto que tenemos para ello distintos planes preventivos, planes de seguridad, planes de contingencia y ese es nuestro trabajo”, concluyó Vázquez Camacho.