Fiesta de XV años termina en tragedia; muere papá de quinceañera por alcohol adulterado

El presunto consumo de alcohol adulterado en una fiesta de 15 años, ha dejado hasta este momento tres personas muertas y 16 más intoxicadas, y en grave estado de salud, en una comunidad rural del municipio guanajuatense de Salamanca, Guanajuato.

Los hechos ocurrieron la noche de este domingo en Puerto de Valle, cuando familias y amigos conmemoraban el cumpleaños número 15 de una de sus hijas, pero ya de madrugada algunos de los invitados y los mismos organizadores comenzaron a sentirse mal.

En el camino al hospital, dos personas murieron: El padre y el tío de la celebrada. El primero de 39 y el segundo de 28 años de edad.

La tarde del lunes, alrededor de las 16 horas, otro joven, éste de 24 años de edad, pereció en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Salamanca.

De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud de Guanajuato, la emergencia se detectó la madrugada de este lunes, cuando varias personas con malestar general comenzaron a llegar al centro de salud del poblado de Valtierrilla. Al ver la cantidad de personas intoxicadas, fueron trasladadas al Hospital General de Salamanca.

Las autoridades de salud reconocen que el estado de los intoxicados es delicado. La Fiscalía General del Estado de Guanajuato ya ha comenzado las investigaciones para deslindar responsabilidades.

Madre con muerte encefálica da a luz y dona órganos

Por Patricia Cervantes

Días atrás, también en Guanajuato, en un hecho médico excepcional, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) logró el nacimiento de una bebé de 27 semanas de gestación, cuya madre, una joven de 20 años originaria de Irapuato, había sido diagnosticada con muerte encefálica.

La paciente, identificada como Mariana, ingresó inicialmente al Hospital General de Zona No. 2 de Irapuato debido a una grave hemorragia cerebral. Posteriormente, fue trasladada de urgencia a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades No. 1 del Centro Médico Nacional del Bajío, en León, donde se confirmó el diagnóstico de muerte encefálica.

Al momento de su ingreso, Mariana cursaba un embarazo de 24 semanas. Ante ello, especialistas de la UMAE No. 1 y de la UMAE Hospital de Gineco-Pediatría No. 48 trabajaron de manera coordinada para mantener el embarazo bajo estricta vigilancia médica durante tres semanas.

El objetivo fue favorecer la maduración pulmonar de la bebé y permitir que avanzara la gestación hasta la semana 27, momento en que se determinó realizar la cesárea.

De acuerdo con la doctora Nadia del Carmen Barroso Plata, coordinadora hospitalaria de Donación de Órganos y Tejidos con fines de Trasplante de la UMAE No. 1, la decisión se tomó con la participación de áreas como Terapia Intensiva, Neonatología, Medicina Materno Fetal, Ginecología y Obstetricia, además del Comité de Bioética.

Tras el nacimiento, la recién nacida fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales de la UMAE No. 48, donde recibe atención integral y especializada.

Después del parto y con el consentimiento de la familia, se llevó a cabo la procuración de órganos y tejidos de Mariana. Esta acción representó la sexta procuración realizada durante 2026 en la UMAE No. 1.

Como parte de este acto, fueron procurados dos riñones, dos córneas y el hígado. Los riñones y las córneas serán trasplantados en la misma UMAE No. 1, en León, mientras que el hígado fue trasladado al Centro Médico Nacional de Occidente, en Jalisco.

Con ello, Mariana permitirá mejorar o salvar la vida de cinco pacientes que se encontraban en espera de un trasplante.

Durante el proceso, personal médico, familiares y trabajadores del hospital realizaron una valla de honor para despedir a la joven, en medio de aplausos y muestras de respeto.

Los padres de Mariana la describieron como una joven alegre, cariñosa y buena. Señalaron que aceptar la donación fue una manera de dar una segunda oportunidad a otras personas y de sentir que su hija permanece viva a través de quienes recibirán sus órganos y tejidos.

El IMSS en Guanajuato destacó que este caso refleja la importancia del trabajo médico especializado, la coordinación institucional y la donación de órganos como un acto de solidaridad.

La institución recordó que quienes deseen convertirse en donadores voluntarios pueden manifestar su voluntad a través del Centro Nacional de Trasplantes y de la página oficial del IMSS.