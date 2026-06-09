Senado no ha recibido ninguna lista de senadores con visa cancelada por EU

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado (Jucopo), Ignacio Mier, informó que esa cámara legislativa no ha recibido ninguna lista de senadores a quienes Estados Unidos les haya cancelado la visa, por presuntos vínculos delictivos.

-¿Saben los órganos de gobierno (del Senado) o son notificados de este tipo de situaciones por los propios legisladores o por las autoridades, por ejemplo, del retiro de este documento de las visas? -se le preguntó a Mier Velazco.

“Pues es que yo creo que la notificación se da de manera oficial. En buena medida yo tengo conocimiento, no de legisladores, ni integrantes de los Poderes de la Unión, pero de personas que al entrar les retiran la visa”.

-¿Ha pasado con algún senador? -se le insistió.

“No, que yo tenga conocimiento, no -destacó el líder de la mayoría de Morena. Hay quienes les gusta ir mucho a Estados Unidos. Yo, por ejemplo, lo digo abiertamente, mis nietos son ciudadanos norteamericanos con nacionalidad también mexicana, pero nacidos en Estados Unidos. Yo viajo regularmente a verlos”, remató Ignacio Mier.

El presidente de la Jucopo subrayó que México debe defender no sólo su soberanía nacional, sino también la soberanía en la narrativa, para evitar que el debate político quede condicionado por especulaciones o versiones sin un respaldo jurídico.

Ante las versiones sobre la presunta revocación de la visa estadounidense al senador Adán Augusto López, el coordinador de Morena, advirtió que no permitirán que la Cámara Alta se convierta en un “paredón político” y rechazó que le hayan retirado el visado al tabasqueño.

“No, hombre; no, eso sí le puedo decir. No creo cometer ninguna infidencia. Él (Adán Augusto) estuvo la semana pasada en una intervención, salió muy bien. Estaba aquí hace un momento, platiqué con él, tuvo una intervención en la vista. Estaba muy contento de que va a ver mejor”, apuntó Mier Velazco.

En conferencia de prensa, el líder de Morena en el Senado destacó que, si alguien está involucrado en alguna actividad ilícita, se le deberá aplicar la ley, trátese de quien se trate.

Sin embargo, precisó que no se puede condenar públicamente a un senador sin pruebas, basándose únicamente en rumores o filtraciones, por lo que se preservará la presunción de inocencia de cada uno de sus integrantes.

Por otra parte, Ignacio Mier destacó que las demandas de la CNTE son legítimas y se han atendido prácticamente todas, excepto la que propone derogar la Ley del ISSSTE de 2007.

Sin embargo, se planteó una alternativa con una aseguradora nacional y el Fondo de Pensiones para ese caso, mencionó el legislador en conferencia de prensa con representantes de los medios de información.

Con dicha alternativa, precisó, se busca garantizar que se retiren, independientemente de las cuentas individuales, “con el subsidio que va a otorgar el Fondo hasta alcanzar el salario mínimo promedio del Seguro Social, de 17 mil pesos”.