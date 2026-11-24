Del pasado 3 de noviembre a la fecha, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), verificó 252 mil 387 árboles de Navidad importados de Estados Unidos en las garitas de Baja California, Sonora y Tamaulipas.

De acuerdo con la Profepa, durante este período no se ha retornado ningún embarque por la presencia de plagas de importancia cuarenteneria, es decir, de plagas que no existen en territorio nacional.

En el marco del Programa de Verificación e Inspección a la Importación de Árboles de Navidad 2026, la autoridad ambiental destacó que las revisiones se realizaron en cinco puntos de control: Mexicali (141 mil 750 pinos), y Tijuana, (82 mil 974 pinos), en Baja California; San Luis Río Colorado, (19 mil 237 pinos), y Nogales (7 mil 913 pinos), en Sonora; así como Reynosa, (513 pinos), en Tamaulipas.

Foto: Especial

En total, se verificaron 208 mil 260 ejemplares de abeto de Douglas (Pseudotsuga menziesii), que representa el 82.51 por ciento; 36 mil 624 abeto Noble (Abies procera), equivalente a 14.52 por ciento, y siete mil 503 abeto de Norman, que representan el 2.97 por ciento.

El objetivo de estas acciones es prevenir la introducción de plagas forestales que puedan afectar los bosques y otros ecosistemas del país, mediante la revisión de las condiciones fitosanitarias de los árboles y la documentación que acredita el cumplimiento de los requisitos para su importación.

El personal de la Profepa realiza revisiones visuales, muestreos aleatorios o dirigidos y verifica la documentación correspondiente para identificar posibles plagas o enfermedades.

Georgina Olson

Cuando se tienen indicios, se toman muestras para su identificación taxonómica por parte de la Dirección General de Gestión Forestal, Suelos y Ordenamiento Ecológico de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a fin de determinar las medidas fitosanitarias procedentes.

En caso de confirmarse la presencia de una plaga de importancia cuarentenaria, el embarque deberá retornar a su lugar de origen, conforme a las disposiciones aplicables.

Si el dictamen establece que no existe un riesgo cuarentenario que impida su ingreso, el lote se libera siempre que cumpla con los requisitos establecidos.

Durante la temporada de 2025, la Profepa verificó 500 mil 089 árboles de Navidad importados de Estados Unidos y detectó una plaga de importancia cuarentenaria en un embarque de 785 ejemplares.

Para la temporada 2026 se prevé la importación de entre 400 mil y 500 mil árboles naturales de los géneros Pinus y Abies, así como de la especie Pseudotsuga menziesii.

Foto de FB: La poza del indio

Trascendió que la reducción importante en el número de embarques retornados principalmente al estado Oregón, a lo largo de estos últimos años, se debe a que Estados Unidos instaló filtros fitosanitarios antes de cruzar la frontera.

Según las estadísticas oficiales, 2017 fue uno de los años con más plagas detectadas en las garitas mexicanas y el retorno de un total de 15 mil 621 árboles de Navidad.