Profepa clausura obras del proyecto “Las Dunas” por afectación a flora y fauna

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró temporalmente las obras del proyecto “Las Dunas”, luego de detectar afectaciones a flora y fauna protegidas en Chuburná Puerto, municipio de Progreso.

Se detectó afectaciones a especies de flora protegidas por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT, incumplimiento de condicionantes establecidas en las autorizaciones ambientales y forestales e irregularidades en el manejo de los residuos derivados del desmonte, por lo que impuso como medida de seguridad la clausura temporal total de las obras”, se indicó en un comunicado.

Las inspecciones realizadas los días 28, 29 y 30 de julio documentaron actividades de desmonte, despalme y movimiento de arena para la construcción de plataformas.

Profepa informó que ya habían sido removidas 1.3 hectáreas, equivalentes a 13 mil metros cuadrados, superficie que representa 30.8% del área autorizada para cambio de uso de suelo.

Encuentran especies protegidas

Durante la inspección “fueron localizados ejemplares de algodón (Gossypium hirsutum) y de biznaga pol tsakam o cabeza de gato (Mammillaria gaumeri), esta última considerada en peligro de extinción”.

También fueron observadas “iguanas rayadas, matracas yucatecas y colibríes tijereta, especies incluidas en la NOM-059-SEMARNAT”.

Profepa señaló que las dos especies de flora protegida “no fueron reportadas en la Manifestación de Impacto Ambiental”.

Los inspectores también encontraron bromelias, orquídeas, agaves y cactáceas fuera de las áreas previstas para su conservación y algunas en proceso de marchitamiento.

La mitad del área desmontada tenía especies protegidas

Uno de los principales hallazgos fue que las especies protegidas estaban presentes en aproximadamente 0.65 hectáreas, es decir, 6 mil 500 metros cuadrados, de la superficie ya desmontada.

La dependencia consideró que los hechos representan un deterioro del ecosistema de dunas costeras y señaló incumplimientos a las condicionantes de las autorizaciones ambientales y forestales.

Derivado de estos hallazgos y de otras irregularidades”, Profepa determinó que existían posibles infracciones a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable.

Por ello, impuso la “clausura temporal total de las obras” y abrió el procedimiento administrativo correspondiente.

Profepa advierte posible delito ambiental

La autoridad federal también advirtió que las irregularidades podrían trascender el ámbito administrativo.

Según Profepa, las omisiones y afectaciones a especies protegidas “pueden trascender del ámbito administrativo y configurar un delito contra la biodiversidad”, previsto en el artículo 420 del Código Penal Federal.

La dependencia analizará además si existieron omisiones de datos relevantes en la Manifestación de Impacto Ambiental.

Por ahora, las obras de “Las Dunas” permanecen clausuradas mientras continúa el procedimiento para determinar el alcance de las afectaciones y las responsabilidades correspondientes.