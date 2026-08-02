De la muerte a la libertad: ocelote sobrevive a atropellamiento y regresa a la selva de Oaxaca

Un ocelote macho que estuvo al borde de la muerte tras ser atropellado en la carretera federal Transístmica 185 logró volver a su hábitat natural gracias a un intenso proceso de rescate, atención veterinaria especializada y rehabilitación que culminó con su liberación en el Parque Nacional Huatulco II, en Oaxaca, informó la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

El felino, de aproximadamente cuatro años de edad, fue localizado el pasado 1 de marzo sobre el tramo Palomares-Sayula, en el municipio de Matías Romero Avendaño, gravemente herido luego de ser embestido por un vehículo. Al momento de su rescate presentaba una fractura en la mandíbula superior derecha, una fisura en la cadera, la pata trasera derecha dislocada y diversas laceraciones en la piel, lesiones que comprometían seriamente sus posibilidades de sobrevivir en libertad.

Tras ser estabilizado, el ejemplar fue trasladado al Centro de Rescate, Rehabilitación y Reubicación de Grandes Carnívoros Invictus, un Predio o Instalación que Maneja Vida Silvestre (PIMVS) ubicado en Pachuca, Hidalgo. Ahí recibió atención médica especializada, rehabilitación física y un seguimiento conductual para evaluar si podría volver a cazar y desenvolverse de manera independiente en su entorno natural.

Luego de cuatro meses de tratamiento y monitoreo, especialistas determinaron que el ocelote había recuperado las condiciones físicas y las habilidades necesarias para sobrevivir en vida silvestre, por lo que recomendaron su reincorporación a su hábitat.

Con base en este diagnóstico, personal de la Profepa y del centro Invictus llevaron a cabo la liberación del ejemplar en una zona forestal dentro del polígono del Área Natural Protegida Parque Nacional Huatulco II, en el municipio de Santa María Huatulco, donde el felino podrá reintegrarse a las poblaciones silvestres de la región.

El ocelote (Leopardus pardalis) está catalogado en México como especie en peligro de extinción conforme a la NOM-059-SEMARNAT-2010 y también figura en el Apéndice I de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que brinda la máxima protección a especies en riesgo.

La Profepa destacó que casos como este demuestran la importancia de la coordinación entre autoridades ambientales y centros especializados en el manejo de fauna silvestre, ya que las labores de rescate, rehabilitación y liberación representan una herramienta fundamental para la conservación de una de las especies más emblemáticas de los ecosistemas mexicanos.