Asesinan a inspector de Comercio en el centro de Poza Rica

Edgar Luis N, inspector de la Dirección de Comercio de este ayuntamiento, fue atacado a balazos y murió en pleno centro de esta demarcación cuando iba acompañado de su hija menor, quien resultó ilesa.

Los hechos ocurrieron en la calle Heroico Colegio Militar, esquina con Fierro y Láminas, donde sujetos armados dispararon directamente contra el funcionario. El hombre quedó tendido justo en la entrada de una tienda.

En cuestión de minutos, la zona fue rodeada por personal del Ejército, así como de la Policía Estatal y Municipal. Familiares del inspector llegaron al sitio por la hija de la víctima.

Comerciantes de la zona señalaron que hay una “guerra” entre inspectores y delincuentes por el cobro de espacios públicos a vendedores ambulantes: “Tienen que andar pidiendo su mochada para dejar trabajar a la gente humilde, para poner puestos y tapar todas las calles de Poza Rica; las banquetas tienen puestos que pagan su lugar para trabajar, mientras la gente se tiene que empujar para poder pasar”, dijo una vecina.

Señalaron que este ataque es una muestra más de la inseguridad en la región. “Pero no agarran a nadie”, advirtieron los comerciantes.

De acuerdo con la información proporcionada a las autoridades, Edgar N era jefe de inspectores de Comercio.

