La Profeco revela cuál es el mejor té en México este 2026

El consumo de té en México ha ganado terreno como alternativa cotidiana frente a bebidas azucaradas o con cafeína más intensa. Su presencia en supermercados creció junto con el interés por opciones más ligeras y funcionales. La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha evaluado distintas marcas de infusiones y tés para determinar cuáles cumplen con estándares de calidad.

De acuerdo con estudios publicados en la Revista del Consumidor muchas marcas de té son destacables en sus presentaciones de infusiones herbales, por cumplir con lo declarado en sus etiquetas y ofrecer consistencia en la calidad del producto.

La mejor marca de té evaluada

Las infusiones de McCormick destacaron en las pruebas de Profeco por varios factores clave. Uno de los principales fue la concordancia entre el contenido declarado y el real. Esto significa que las bolsitas contienen la cantidad de producto especificada, sin variaciones que afecten al consumidor.

Además, las evaluaciones consideraron la pureza del contenido. En este rubro, la marca cumplió al no presentar contaminantes ni ingredientes no declarados, lo cual es fundamental en productos que se consumen de forma frecuente.

Otro punto relevante es la claridad en el etiquetado. Profeco revisa que la información sea precisa, incluyendo tipo de infusión, ingredientes y modo de preparación. En este caso, la marca evaluada presentó datos completos y comprensibles.

También se analiza la integridad del producto. Las bolsitas deben mantener su contenido sin rupturas ni alteraciones, y el material debe ser adecuado para su uso en agua caliente. McCormick cumplió con estos criterios, lo que garantiza una preparación segura.

En términos de sabor y consistencia, aunque Profeco no califica preferencias personales, sí verifica que el producto mantenga características uniformes entre lotes, lo que influye en la experiencia del consumidor.

El precio juega un papel importante. Esta marca ofrece una relación costo-calidad equilibrada, lo que la posiciona como una opción accesible dentro del mercado.

El té ideal para la salud

El consumo de té no sólo responde a una preferencia de sabor, sino también a sus propiedades. De acuerdo con la Secretaría de Salud y la Organización Mundial de la Salud, muchas infusiones contienen compuestos que pueden contribuir al bienestar general.

Uno de los principales beneficios es su aporte de antioxidantes, especialmente en variedades como el té verde. Estos compuestos ayudan a combatir el estrés oxidativo en el organismo.

Además, algunas infusiones herbales están asociadas con efectos digestivos, relajantes o antiinflamatorios, dependiendo de los ingredientes utilizados. Por ejemplo, la manzanilla es conocida por su efecto calmante, mientras que la menta puede favorecer la digestión.

El té también puede ser una alternativa para reducir el consumo de bebidas con alto contenido de azúcar. Sustituir refrescos por infusiones sin endulzar contribuye a mejorar hábitos alimenticios.

Otro aspecto importante es la hidratación. Aunque no reemplaza al agua, el té forma parte de la ingesta diaria de líquidos, lo que ayuda a mantener el equilibrio del organismo.