Productos mexicanos llegan a Alemania de la mano de Sembrando Vida

El programa social, instaurado por el gobierno de México e impulsado por la Secretaría del Bienestar, Sembrando Vida, tendrá presencia en dos de los encuentros más importantes del mundo para productos agroalimentarios.

Ambas citas serán en Europa, particularmente en Alemania, donde se desarrollarán el: Biofach 2026 y Fruit Logistica. El primer evento, es considerado la principal plataforma mundial para la comercialización de alimentos orgánicos.

En este rubro, México tendrá representación gracias a 19 sembradoras y sembradores de Sembrando Vida pertenecientes a los pueblos indígenas amuzgo, mam, ódami, totonaca, tzotzil, yokot’an y zapoteco, entre otros.

Las y los productores provienen de Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Tabasco y Veracruz. Nueve de ellos presentarán café, cacao y limón persa orgánicos, cultivos desarrollados bajo prácticas agroecológicas que priorizan el cuidado del territorio y la producción sustentable que caracteriza a Sembrando Vida.

Ambas citas serán en Europa, particularmente en Alemania, donde se desarrollarán el: Biofach 2026 y Fruit Logistica. Cuartoscuro

El resto del grupo participará en labores de promoción y vinculación internacional, con el fin de fortalecer el intercambio de saberes, la visibilidad del trabajo comunitario y la presencia del campo mexicano en mercados globales.

Cabe mencionar que esta primera parada en tierras teutonas será del 10 al 13 de febrero en Núremberg, sitio en donde se realizará el Biofach 2026. Por otro lado, del 3 al 6 de febrero en Berlín, tendrá lugar la segunda cita de este viaje con el Fruit Logistica.

En este evento, es uno de los más relevantes a nivel mundial para el comercio de frutas frescas y productos agroalimentarios; en él estarán presentes tres sembradores de Sembrando Vida.

Dichos representantes son originarios de Michoacán, Oaxaca y Veracruz, los cuales expondrán variedades como limón persa, mango Ataulfo, mango Tommy, papaya Maradol y achiote.

El gobierno federal reafirma que Sembrando Vida es un motor de inclusión productiva y de desarrollo, que abre puertas internacionales. Cuartoscuro

Como parte de la agenda de este espacio, 10 cafeticultoras y cafeticultores de Chiapas, Oaxaca y Veracruz presentarán café orgánico en la sesión de cata de café (Coffee cupping session) que se llevará a cabo el 5 de febrero.

Así, el gobierno federal reafirma que Sembrando Vida es un motor de inclusión productiva y de desarrollo, que abre puertas internacionales para las y los sembradores, a fin de posicionar productos de alta calidad en los escenarios más relevantes del mundo.

fdm