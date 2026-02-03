Clausuran en Oaxaca pozo profundo utilizado para huachicoleo del agua en pipas

En un operativo realizado en el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, la Conagua clausuró un pozo profundo que era utilizado para venta ilegal de agua en pipas, sin contar con el título de concesión correspondiente y extrayendo cantidades de recurso sin control alguno.

En estas acciones, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), contó con el apoyo de instituciones de los tres órdenes de gobierno, entre ellas la Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional, Secretaría de Marina (Semar), y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno del Estado de Oaxaca.

Conagua clausuró un pozo profundo en Oaxaca utilizado para venta ilegal de agua en pipas. Especial

La clausura del pozo se logró gracias a una denuncia ciudadana que permitió a las autoridades detectar este aprovechamiento irregular.

En un comunicado de prensa, la Conagua destacó que, en el operativo, además se aseguró el inmueble, el equipo de extracción y una pipa, en tanto se emita un fallo judicial determinante.

Agregó que, en Oaxaca, como en el resto de la República Mexicana, se continuarán reforzando las acciones que forman parte del programa de inspección, contribuyendo a la estrategia de ordenamiento de concesiones definida en el Plan Nacional Hídrico 2024-2030.

Robo de agua en México en los últimos años

En México, el robo de agua, mediante tomas clandestinas o manipulación de redes, ha sido un problema creciente en los últimos años, con pérdidas estimadas en más del 40 % del suministro urbano. Según datos de la Comisión Nacional del Agua y el INEGI, entre 2021 y 2025 se detectaron miles de conexiones ilegales, mientras que el país enfrenta una crisis hídrica marcada por sequías recurrentes y sobreexplotación de acuíferos.

El robo de agua en México se manifiesta principalmente a través de tomas clandestinas en redes municipales y agrícolas, así como conexiones ilegales en zonas urbanas. Conagua ha señalado que estas prácticas generan pérdidas millonarias y afectan la distribución equitativa del recurso. En varias ciudades, se estima que hasta el 40 % del agua potable se pierde por fugas y conexiones ilegales, lo que agrava la escasez en comunidades vulnerables.

Situación hídrica nacional

De acuerdo con el Sistema Nacional de Información del Agua (SINA) y las Estadísticas del Agua en México 2023, el país enfrenta una presión creciente sobre sus recursos hídricos: